La détresse de Hamilton, ’symptôme’ de ses difficultés ou ’l’âge qui le rattrape’ ?

Lewis Hamilton subit des difficultés cette année face à Charles Leclerc, pour sa première saison chez Ferrari. Totalement désabusé en Hongrie, où il a dit que la Scuderia devrait "changer de pilote", il fait face à des difficultés inédites, qui sont explicables selon l’ancien pilote Johnny Herbert.

"Il a vécu une saison frustrante jusqu’ici, et cet accès de colère était probablement le symptôme d’un de ces week-ends douloureux pour lui" a déclaré Herbert à Grosvenor. "Il a eu du mal, et quand il voit où se trouve son coéquipier, en pole position, l’écart est énorme "

"Il est très honnête dans ses déclarations. Il est très critique envers lui-même. Et c’est cette frustration qui ressort. Alors, où en est-il mentalement ? Eh bien, il reste très motivé. Je pense qu’il l’a déjà dit. Il prend toujours du plaisir, ce qui est très important. Mais tout dépend vraiment des performances."

"Et ces performances ne sont tout simplement pas au rendez-vous. C’est Charles [Leclerc] qui a été très constant, et quand une opportunité s’est présentée avec cette Ferrari, Charles a su la saisir sans commettre d’erreurs."

"Lewis, lui, a fait quelques erreurs lors de son tour de qualification, ce qui l’a empêché d’accéder à l’étape suivante. Il accumule les frustrations. Quand il a gagné à Silverstone l’an dernier, il a dit qu’il ne pensait pas remporter une autre course. Il y avait donc déjà un doute dans son esprit."

"Et aujourd’hui, il vit une lutte similaire dans sa nouvelle équipe. En Formule 1, on se mesure toujours à son coéquipier. Et Charles, je dois dire, est probablement dans la meilleure forme que je lui ai jamais vue. Il est plus constant et n’a fait aucune erreur en qualifications. Pour Lewis, c’est encore une situation où il va devoir se ’réinitialiser’."

"Mais combien de fois peut-on se réinitialiser avant de réaliser que les choses ne sont plus comme avant ? Je pense qu’il arrive un moment dans la carrière d’un pilote où une décision doit être prise. Mais c’est très difficile pour un pilote de la prendre au bon moment."

"Si les choses ne s’améliorent pas, alors peut-être qu’il devra sérieusement réfléchir et reconnaître que ce n’est plus là, que ce n’est plus comme avant – et qu’il est peut-être temps de passer à autre chose, d’explorer d’autres aspects de sa vie."

Herbert a également suggéré que l’âge pourrait jouer un rôle dans les difficultés actuelles de Hamilton, alors que des erreurs inhabituelles commencent à apparaître : "On se sent comme au début de sa carrière, mais ces petites erreurs s’invitent."

"Les choses ne sont plus tout à fait comme avant, tout change, tout devient un peu plus lent – y compris les temps de réaction. Ces erreurs, bien que minimes, peuvent avoir un gros impact, notamment sur sa position sur la grille. C’est là que l’âge entre en jeu."

"Et ce n’est pas quelque chose qui arrive à un âge précis, 30, 35, 38 ou 40 ans. Cela varie selon les pilotes, et ça a toujours été le cas dans l’histoire de la F1. Mais il y a un moment, surtout en Formule 1 avec la vitesse de ces voitures, où s’adapter à une nouvelle réglementation, comme l’effet de sol, devient un défi énorme."

"On aurait pu s’attendre à ce que Lewis, à son apogée, adapte son style de pilotage aux problèmes. C’est ce qu’il faisait facilement auparavant – mais aujourd’hui, ce n’est plus aussi simple. Donc oui, l’âge l’a rattrapé."