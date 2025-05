La FIA comble une nouvelle faille de la voiture de sécurité en F1

La FIA a révisé le règlement de la Formule 1 afin d’éviter que ne se reproduise une situation confuse survenue lors du Grand Prix d’Australie.

Max Verstappen a été surpris de voir la Haas d’Oliver Bearman sortir des stands juste devant lui lors d’une intervention de la voiture de sécurité au 41e tour. Bearman avait été autorisé à se dédoubler quelques instants plus tôt, puis est rentré aux stands, ce qui l’a repoussé derrière la voiture de sécurité.

Cette situation a suscité des inquiétudes chez Red Bull, car Verstappen se retrouvait avec une voiture à un tour entre lui et les pilotes McLaren de tête. Red Bull pensait à tort que Bearman resterait là jusqu’au redémarrage.

En fait, Bearman a été autorisé à se dédoubler à nouveau, ce qui a permis à Verstappen de reprendre la course sans voiture à un tour devant lui. La FIA a modifié son règlement afin d’éviter que cette situation ne se reproduise, en autorisant le directeur de course à fermer l’entrée de la voie des stands lorsque les pilotes reprennent leur tour pendant une intervention de voiture de sécurité.

À lire également Vers des F1 plus rapides dans la voie des stands pour favoriser les arrêts

Le règlement mis à jour stipule : "Si le directeur de course estime que cela peut se faire en toute sécurité, le message ’Les voitures qui ne sont pas dans le même tour peuvent maintenant dépasser’ sera envoyé à tous les concurrents via le système de messagerie officiel, et le feu vert de la voiture de sécurité sera allumé pour signaler à toutes ces voitures qu’elles doivent dépasser les voitures du tour de tête et la voiture de sécurité."

"Après avoir dépassé les voitures du tour de tête et la voiture de sécurité, ces voitures doivent ensuite faire le tour de la piste à une vitesse appropriée, sans dépasser, et s’efforcer de se positionner à l’arrière de la file de voitures derrière la voiture de sécurité. Pendant que ces voitures font le tour de la piste pour rejoindre la ligne de voitures derrière la voiture de sécurité, et à la seule discrétion du directeur de course, la sortie de la voie des stands peut être fermée lorsque la voiture de sécurité et la ligne de voitures derrière elle approchent et dépassent la sortie de la voie des stands."