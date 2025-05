Russell : Mercedes F1 est la 3e équipe la plus rapide, pas la 2e

Trois podiums sur les cinq premières courses : George Russell a signé un bon début de saison mais la dernière course en Arabie saoudite n’était pas au niveau de ce que Mercedes F1 a réussi montrer pour le moment en 2025.

A Miami, on a demandé au Britannique si ce premier bilan avant la fin du premier quart du championnat correspond à ses attentes.

"Non, je pense que c’est probablement mieux que nos attentes de pré-saison, pour être honnête !"

"Le rythme est là où nous le pensions : nous sommes un cran derrière McLaren, dans une lutte serrée avec Red Bull et Ferrari. Nous avons très bien performé pour obtenir ces podiums, mais je ne pense pas que cela signifie nécessairement que nous sommes la deuxième équipe la plus rapide."

"En moyenne, nous sommes la troisième équipe la plus rapide. Nous avons vu Charles Leclerc faire une excellente course la semaine dernière et, bien sûr, Max Verstappen les deux dernières, mais nous avons simplement été assez constants et avons marqué des points."

Constants, oui, mais l’Arabie saoudite a été une épine dans le pied. Des leçons ont-elles été tirées de Dejeddah ?

"Les pneus étaient vraiment trop chauds. C’était un gros problème. Je pense qu’on a un peu trop attaqué pour essayer de suivre les deux premiers. Charles a fait une très bonne course. J’ai probablement roulé trop vite par rapport aux capacités des pneus et de la voiture, et puis on a chuté."

"Je ne sais pas trop comment va se dérouler ce week-end, car en termes de températures et de pneus, ce sera relativement similaire à Djeddah. Il faudra attendre de voir si les enseignements de la semaine dernière se traduiront par des performances. Je suis confiant que le rythme en qualifications sera au rendez-vous, mais celui en course est un peu plus incertain."