Sainz se rassure quant à son ’adaptation’ et ne s’inquiète pas du Sprint à Miami

Carlos Sainz est rassuré quant à son adaptation à sa nouvelle équipe après le Grand Prix d’Arabie saoudite, durant lequel il a signé une Q3 et un top 10 en course. Le pilote Williams F1 arrive à Miami avec une confiance renouvelée, et la confirmation du positif qu’il a montré durant les premières courses.

"Je sens que l’Arabie saoudite est le premier week-end de l’année où j’ai réussi à tout mettre bout à bout. Jusque-là, pendant quatre courses, j’avais montré de bons signes d’adaptation, de vitesse et de progrès avec l’équipe, mais je n’avais pas mis tout bout à bout sur un week-end, et l’Arabie saoudite était le premier" se félicite Sainz.

L’Espagnol aurait aimé marquer davantage de points que les six cumulés par lui et Alex Albon : "C’est dommage que ce soit un week-end durant lequel aucun des sept meilleurs gars n’aient fait d’erreur, ce qui nous a permis de marquer seulement quatre points, plus deux avec Alex, mais il y en a d’autres qui viendront."

Malgré une adaptation encore en cours et un week-end de Sprint, Sainz pense pouvoir être performant à Miami : "Je sens que lorsque l’on est dans ce processus d’adaptation, les week-ends de Sprint ne sont pas les meilleurs. Mais j’ai été rapide dès ma sortie du garage lors des deux ou trois dernières courses, et j’espère pouvoir le refaire ce week-end."