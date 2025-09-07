’L’outsider’ Norris doit ’annihiler’ Piastri selon Villeneuve

Jacques Villeneuve a donné un conseil à Lando Norris s’il veut réussir dans sa quête de titre mondial face à Oscar Piastri, et son conseil n’est aucunement pacifiste. Selon lui, le pilote McLaren F1 qui accuse 34 points de retard au championnat avant la course en Italie doit se donner pour mission de détruire son équipier.

Selon le champion du monde 1997, il est désormais temps pour le Britannique de sortir toutes les tactiques d’intimidation et toutes les stratégies même vicieuses pour remonter sur son équipier et le battre en fin de saison.

"Si vous êtes Lando, il est l’outsider, un chasseur, et c’est toujours la position que j’ai préférée aussi, parce que cela vous rend presque furieux, agressif" a déclaré Villeneuve.

"Vous devez tout tenter. C’est amusant, c’est excitant."

"Cela peut être frustrant, évidemment, mais vous devez simplement vous lancer. Et vous devez annihiler votre coéquipier. Vous devez lui montrer qui est le plus fort, que vous êtes là pour le dévorer vivant. Vous arrivez par derrière, et il n’y a nulle part où courir, nulle part où se cacher. C’est un peu l’approche que vous devez adopter."

Villeneuve conseille à Norris d’adopter des tactiques sournoises pour perturber Piastri, rappelant la stratégie de Lewis Hamilton avec Nico Rosberg lors de la course décisive pour le titre 2016 à Abu Dhabi, même si Rosberg avait finalement triomphé.

"Dans la course, il faut juste espérer que quelqu’un s’interpose dans la lutte, que ce ne soit pas un doublé, mais plutôt un résultat de premier et troisième, et qu’il puisse ainsi reprendre plus de points."

"Alors, que faites-vous ? Vous ralentissez un peu pour que quelqu’un puisse peut-être rattraper votre coéquipier si vous êtes en tête. On a déjà vu ce genre de choses. Lewis contre Nico lors de la dernière course, il roulait lentement, espérant que quelqu’un rattraperait Nico. Il faut commencer à jouer à ce jeu."

Selon le Canadien, Piastri devra décider s’il préfère viser la victoire à tout prix, ou s’il se contente de points intermédiaires en essayant de limiter la casse, dans le cas où Norris serait devant.

"Piastri ne peut pas faire grand-chose. Il n’est pas vraiment en mesure de prendre un gros risque. Il pourrait accepter la deuxième place, car tenter de remporter la première place et risquer un accident donnerait le championnat à son coéquipier."

"Il se trouve donc dans une position difficile. Nous avons vu [Max] Verstappen dans cette situation, mais c’est lui. Il n’a jamais choisi la facilité. Il a continué à viser la victoire et à prendre des risques, et cela a fonctionné pour lui."

"Mais c’est la décision difficile que Piastri devra prendre. Va-t-il prendre le risque et continuer à viser la victoire, ce qui augmentera son avance au championnat ? Ou va-t-il préserver son avance et ne pas prendre ce risque ?"