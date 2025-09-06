Vasseur explique pourquoi Ferrari n’a pas joué l’aspiration en qualification à Monza

Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, a expliqué pourquoi l’équipe n’avait pas maximisé les chances de Charles Leclerc de décrocher la pole position en utilisant la voiture de son coéquipier pour l’aspirer dans les longues lignes droites de Monza.

L’équipe a abordé la séance en sachant que Lewis Hamilton écoperait d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour la course de dimanche. Hamilton a pourtant déclaré qu’il était prêt à aider son équipier en qualifications en roulant devant lui afin que Leclerc puisse bénéficier de son aspiration et atteindre des vitesses plus élevées en ligne droite.

Après leurs premiers tours en Q3, Leclerc a réalisé le deuxième temps et Hamilton le quatrième. Cependant, Ferrari a choisi de ne pas utiliser Hamilton pour offrir à Leclerc une aspiration et améliorer son temps au tour.

L’équipe a choisi de faire sortir Leclerc des stands derrière la Red Bull de Yuki Tsunoda, suivi par Hamilton. Leclerc n’a pas amélioré son dernier tour et a chuté de la deuxième à la quatrième place. Hamilton a terminé cinquième et s’élancera de la dixième place pour la course de demain.

Vasseur a expliqué que l’équipe avait choisi de ne pas utiliser la voiture d’Hamilton pour donner l’aspiration à Leclerc, car les pilotes sont tenus de respecter un temps maximum entre les deux lignes de la voiture de sécurité lors des qualifications.

"Avec cette histoire de temps au tour maximum à respecter, si vous le faites, vous devez totalement sacrifier une voiture et il est important pour l’équipe et pour les deux pilotes d’être dans un état d’esprit positif."

Il a ajouté que l’équipe souhaitait également s’assurer en priorité que Leclerc ne soit pas distrait par la préparation de ses pneus avant son dernier tour.

"C’est sûr que ça pourrait marcher mais ça pourrait aussi ne pas marcher du tout."

"Même pour Charles, car on est bien plus concentré sur l’aspiration, l’écart avec la voiture de devant, que sur la préparation des pneus. Et la préparation des pneus est si importante aujourd’hui que nous avons décidé de nous concentrer sur notre propre rythme pour chaque voiture."

Leclerc s’est qualifié à deux dixièmes de seconde du poleman, Max Verstappen. Vasseur estime que l’équipe aurait pu décrocher la pole position à domicile.

"Je pense que tout était possible aujourd’hui. C’était tellement serré que la pole position aurait pu être obtenue, mais cela aurait aussi pu être bien pire. À un moment, Norris était tout près de l’élimination."

Il a souligné que l’écart entre la première et la quinzième place n’était que de six dixièmes de seconde lors des qualifications.

"Cela signifie que tout le monde sur la grille aujourd’hui dira : ’Avec ceci ou cela, j’aurais pu faire bien mieux’. Mais c’est comme ça, et concentrons-nous désormais sur demain."