La F1 reviendra à des Grands Prix de 305 km dès 2028... sauf un !
Une réduction temporaire la saison prochaine, une exemption notable
La Formule 1 ne conservera finalement pas durablement la réduction de la distance de ses Grands Prix prévue pour la saison 2027. Alors que les courses seront raccourcies de 15 kilomètres l’an prochain afin de faciliter l’adaptation des monoplaces aux restrictions de débit augmenté de carburant, la FIA a confirmé un retour au format traditionnel dès 2028. Cette modification, inscrite dans la première version du Règlement Sportif 2027, signifie que les écuries ne bénéficieront de cet allègement que pendant une seule saison, à l’exception du Grand Prix de Monaco qui conservera sa distance particulière.
La Formule 1 s’apprête à modifier temporairement la longueur de ses courses dans le cadre de l’évolution de sa réglementation technique. Le mois dernier, le championnat avait annoncé que la distance standard des Grands Prix serait réduite de 305 à 290 kilomètres pour 2027, soit une diminution de 15 kilomètres.
Cette décision est directement liée aux nouvelles limitations du débit de carburant qui entreront en vigueur la saison prochaine. En réduisant la distance totale parcourue en course, la F1 souhaite limiter les adaptations techniques nécessaires sur les monoplaces et éviter aux écuries de devoir revoir un trop grand nombre de composants pour répondre à ces nouvelles contraintes qui permettront d’avoir plus de puissance du côté des moteurs thermiques.
Dans la version du règlement publié aujourd’hui, on apprend que la réduction à 290 kilomètres concernera l’ensemble des Grands Prix du calendrier 2027, à une exception près. Le Grand Prix de Monaco conservera sa distance spécifique de 260 kilomètres, déjà inférieure à celle des autres épreuves depuis de nombreuses années.
Cette particularité restera donc inchangée malgré la modification temporaire du format des autres courses.
Mais la FIA vient de confirmer que cette réduction ne sera pas maintenue au-delà de 2027. La première version du Règlement Sportif de la Formule 1 pour la saison prochaine prévoit en effet explicitement un retour à la distance traditionnelle dès 2028.
Les Grands Prix devront alors de nouveau couvrir un peu plus de 305 kilomètres, selon le nombre de tours nécessaires pour dépasser cette distance.
Le texte réglementaire publié par la FIA précise les modalités de calcul de la distance des courses à compter de 2028.
"La distance de la course [c’est-à-dire du Grand Prix], entre le signal de départ mentionné à l’article B5.7.2 et le signal de fin de séance mentionné à l’article B5.16.1, doit correspondre au plus petit nombre de tours complets permettant de dépasser une distance de 305 kilomètres."
La réduction annoncée pour 2027 apparaît ainsi comme une mesure transitoire destinée à accompagner l’introduction des nouvelles restrictions de débit de carburant, plutôt que comme une transformation permanente du format des Grands Prix.
Pour les écuries, cela signifie que les contraintes liées à la distance traditionnelle des courses seront rétablies dès 2028, après une année d’adaptation. Avec une répartition 60 / 40 entre thermique et électrique, cela imposera notamment des châssis un peu plus grands pour loger des réservoirs plus volumineux.
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