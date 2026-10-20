Le MotoGP s’invite au Grand Prix des États-Unis de F1

Le rapprochement entre la Formule 1 et le MotoGP va connaître une première illustration concrète ce week-end au Grand Prix des États-Unis. Désormais propriétaire des deux championnats, Liberty Media entend profiter de l’immense popularité de la F1 pour renforcer la visibilité du MotoGP, particulièrement sur le marché américain. Plusieurs pilotes de renom effectueront ainsi des tours de démonstration sur le Circuit des Amériques, devant un public attendu à plus de 400 000 spectateurs sur l’ensemble du week-end. Une opération promotionnelle qui pourrait annoncer de nombreuses initiatives communes entre les deux disciplines dans les années à venir.

Le samedi matin, avant la troisième séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis de Formule 1, plusieurs motos de Grand Prix prendront la piste sur le Circuit des Amériques à Austin.

Cette démonstration réunira quatre pilotes représentant différents constructeurs du MotoGP, avec un plateau composé de noms particulièrement connus des amateurs de compétition motocycliste.

Nicolo Bulega, champion du monde de Superbike largement dominateur et déjà recruté par Ducati pour la saison 2027 de MotoGP, sera notamment présent.

Il sera accompagné de deux anciens vainqueurs de Grands Prix, Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso, aujourd’hui pilotes essayeurs respectivement pour KTM et Yamaha.

Lorenzo Savadori, pilote essayeur Aprilia, participera également à cette démonstration sous les couleurs de l’équipe américaine Trackhouse.

Quatre pilotes pour promouvoir le MotoGP devant le public de la F1

Cette initiative constitue l’une des premières opérations visibles destinées à exploiter les synergies entre la Formule 1 et le MotoGP depuis que Liberty Media a pris le contrôle des deux championnats.

Le groupe américain, qui a considérablement développé l’audience internationale de la F1 ces dernières années, entend désormais appliquer une partie de cette stratégie à la compétition motocycliste.

L’objectif est notamment de profiter de la popularité de la Formule 1 pour faire découvrir le MotoGP à de nouveaux spectateurs et renforcer l’intérêt des amateurs de sport automobile pour les courses de motos.

La démonstration d’Austin permettra ainsi aux spectateurs présents sur le circuit d’assister à une exhibition de machines de MotoGP dans le cadre d’un week-end habituellement entièrement consacré à la Formule 1.

Le choix des pilotes a également son importance.

Si les titulaires engagés dans le championnat 2026 ne pourront pas participer à cette opération, les constructeurs ont néanmoins mobilisé plusieurs représentants disposant d’une expérience considérable.

Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso ont tous deux remporté des Grands Prix de MotoGP au cours de leurs carrières et conservent un statut particulièrement respecté dans le paddock.

Nicolo Bulega représente quant à lui une nouvelle génération de pilotes, avec son succès en championnat du monde de Superbike et son arrivée programmée chez Ducati en MotoGP en 2027.

Lorenzo Savadori complète ce plateau en représentant Aprilia avec l’équipe Trackhouse, une présence particulièrement pertinente dans le cadre d’une opération destinée au marché américain.

Un calendrier compliqué avec le Grand Prix d’Australie

L’organisation de cette démonstration n’est toutefois pas sans difficulté.

Le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 se déroule en effet le même week-end que le Grand Prix d’Australie de MotoGP, disputé sur le circuit de Phillip Island.

Cette coïncidence empêche les pilotes titulaires de la saison 2026 de participer à l’événement d’Austin, puisqu’ils seront mobilisés par leur propre championnat.

Elle représente également un défi logistique pour les constructeurs, qui doivent organiser la présence de leurs motos et de leurs pilotes essayeurs au Texas alors que leurs équipes de course sont engagées à l’autre bout du monde.

Mais malgré ces contraintes, Austin constitue un choix particulièrement logique pour Liberty Media.

Le Circuit des Amériques est en effet l’un des rares tracés américains à accueillir régulièrement les deux disciplines.

Cette caractéristique permet d’établir un lien direct entre la Formule 1 et le MotoGP, tout en offrant aux spectateurs une occasion de découvrir les performances des motos sur un circuit qu’ils connaissent déjà.

Liberty Media veut reproduire le succès américain de la F1

Le développement du MotoGP aux États-Unis figure parmi les priorités de Liberty Media.

Le groupe a déjà démontré sa capacité à renforcer considérablement la popularité de la Formule 1 sur le marché américain, notamment en attirant un public plus large et en développant la visibilité du championnat.

Les acteurs du paddock MotoGP nourrissent donc de grandes attentes concernant les possibilités offertes par ce nouveau propriétaire.

La démonstration prévue à Austin s’inscrit directement dans cette stratégie.

Plus de 400 000 spectateurs sont attendus sur l’ensemble du week-end du Grand Prix des États-Unis de Formule 1.

Une telle affluence représente une opportunité considérable pour promouvoir le MotoGP auprès d’un public déjà intéressé par les sports mécaniques, mais qui ne suit pas nécessairement le championnat du monde de vitesse moto.

Le fait qu’Austin accueille également un Grand Prix MotoGP constitue un avantage supplémentaire.

Les spectateurs pourront facilement associer les démonstrations du samedi à la possibilité de revenir sur le même circuit pour assister à une manche du championnat motocycliste.

L’opération pourrait ainsi contribuer à stimuler l’intérêt pour les billets du Grand Prix MotoGP 2027.

Pourquoi Austin est préférable à Miami ou Las Vegas

Le choix du Circuit des Amériques répond également à des considérations pratiques.

La Formule 1 dispute désormais trois Grands Prix aux États-Unis, avec Austin, Miami et Las Vegas.

Mais les deux derniers événements se déroulent sur des circuits urbains, dont les caractéristiques et les infrastructures sont moins adaptées à une démonstration représentative des performances du MotoGP.

Austin dispose au contraire d’un tracé permanent conçu pour accueillir des compétitions automobiles et motocyclistes de haut niveau.

Ses enchaînements de virages rapides, ses changements de direction et ses zones de freinage offrent un environnement particulièrement approprié pour mettre en valeur les qualités des motos de Grand Prix.

Il s’agit donc du cadre le plus naturel pour présenter le MotoGP à une audience importante de passionnés de Formule 1.

Cette première démonstration pourrait ainsi ouvrir la voie à d’autres collaborations entre les deux championnats.