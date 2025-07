La F1 ne peut plus courir sous la pluie : Albon et Sainz répondent aux critiques après Spa

Alex Albon a imputé les difficultés de la Formule 1 sous la pluie à la génération actuelle de monoplaces, insistant sur le fait que c’est leur conception qui rend les courses sous une pluie battante quasiment impossibles.

Une fois de plus, les conditions humides et dangereuses à Spa-Francorchamps ont suscité un vif débat sur les défis de la course sous la pluie en F1.

Le pilote Williams F1 a riposté aux critiques qui accusent les pilotes d’être trop prudents et de paraître faibles lorsqu’ils s’expriment à la radio face aux conditions. Albon affirme que lorsqu’on ne voit pas à plus de quelques mètres à pleine vitesse, la prudence est non seulement compréhensible, mais essentielle.

Quelques pilotes comme Max Verstappen et Lewis Hamilton ont critiqué la FIA pour avoir retardé le départ du Grand Prix de Belgique, affirmant que l’instance dirigeante avait été trop hésitante et avait attendu trop longtemps que la piste sèche avant d’autoriser les courses.

Mais la principale préoccupation d’Albon ne concernait pas le timing du départ ni les pneus : c’est la génération actuelle de monoplaces et la quantité d’éclaboussures qu’elles produisent, rendant la visibilité quasiment impossible.

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose pouvait être fait pour améliorer la visibilité, le pilote s’est montré franc et sans réserve dans ses réflexions.

"Je pense que nous avons essayé – ce n’est pas un problème que nous avons négligé. Je pense que cette génération de voitures en est la principale raison – j’espère que l’année prochaine, au moins, une grande partie de ce problème disparaîtra."

Quand on lui a demandé à quoi servait les pneus pluie s’ils ne sont jamais utilisés, Albon a acquiescé, mais a soutenu que le problème ne venait pas des pneus eux-mêmes.

"Oui, je suis d’accord, mais je pense que ceux qui s’expriment le plus sur le fait de ne pas piloter sont les pilotes. Nous nous exprimons lorsque nous pensons que c’est prêt et que le moment est venu. Mais pour l’instant, les pneus pluie ne correspondent pas aux problèmes des conditions de piste. Quand les pistes sont trop humides, ce ne sont pas les pneus qui ne sont pas assez bons, c’est juste que nous n’y voyons pas grand-chose."

Albon a également souligné que les pilotes sont souvent mal compris lorsqu’ils expriment des inquiétudes concernant la visibilité.

"Malheureusement, nous sommes les seuls à pouvoir vraiment vous dire de quoi il s’agit. Les pilotes sont un peu gênés, car nous avons l’air faibles. Nous avons l’air de ceux qui se plaignent alors que d’autres pensent qu’il faut simplement continuer. Isack [Hadjar] et Kimi [Antonelli] étaient un bon exemple à Silverstone. C’est la pire sensation de rouler à 250 kilomètres/heure sans voir à 20 mètres devant soi."

"La FIA nous écoute très attentivement, elle nous surveille et elle cherche toujours des solutions et des points à améliorer pour nous aider."

"Mais oui, c’est une conversation vraiment gênante, je suis d’accord avec vous. Les pneus pluie sont parfaits pour la course. Sur les pneus pluie, sur une piste dégagée, tout irait bien. Mais pour l’instant, ces voitures produisent énormément d’éclaboussures."

Quand on lui a demandé s’il y avait bien trop à faire pour améliorer la visibilité sur les courses sous la pluie, surtout en peloton serré, Albon a été franc sur les défis à relever.

"Oui, c’est délicat, il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, nous aimons les départs arrêtés et nous insistons toujours pour les faire, ce qui améliore le spectacle, mais cela aggrave le problème. Nous avons fait du bon travail en organisant un départ lancé pour Spa, au moins."

"C’est une situation presque impossible pour la FIA. Nous avons déjà connu des accidents très graves et potentiellement mortels sur piste mouillée, et pour prendre une telle décision, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous souhaiterait être à leur place."

"Honnêtement, je pense qu’il faut juste voir comment évolue la nouvelle réglementation. Espérons que les projections d’eau s’amélioreront en conséquence. Normalement oui, avec moins d’effet de sol et des pneus moins larges."

La FIA avait averti les pilotes de F1 qu’elle serait prudente dès le jeudi de Spa

Son équipier Carlos Sainz a lui révélé que des discussions avaient eu lieu avec la FIA lors de la journée presse précédant le Grand Prix de Belgique, où les pilotes avaient été « avertis » d’une approche prudente.

"J’ai toujours pensé que la Formule 1 devrait, si possible, innover et essayer quelque chose de différent. Et sur certains types d’asphaltes, si on plaçait les voitures en ligne droite, il n’y aurait pas d’éclaboussures. Mais la plupart des circuits n’en ont pas. Au final, le plus gros problème pour nous, c’est la visibilité, c’est ce qui nous empêche de courir."

"Je pense que Spa est un cas très particulier, avec un passé très sombre sur ce circuit, et la FIA a délibérément adopté une approche très conservatrice, et elle nous a avertis jeudi qu’elle adopterait une approche très conservatrice."

"Peut-être aurions-nous dû mieux communiquer sur ce sujet, ou plutôt communiquer aux fans, au monde entier, que nous allons jouer la carte de la prudence en raison de son passé sombre, et c’est ce qui s’est produit par le passé, et c’est pourquoi nous allons jouer la carte de la prudence dimanche. Juste pour que tout le monde soit un peu plus conscient."

Sainz estime que le retard de 80 minutes et les quatre tours derrière la voiture de sécurité étaient excessifs, même s’il comprend les raisons de cette décision.

"Oui, je pense que nous aurions pu, évidemment, courir un peu plus tôt et repartir un peu plus tôt après le drapeau rouge, et la voiture de sécurité aurait pu durer un peu moins longtemps. Mais il faut aussi se mettre à la place de ceux qui appuient sur le bouton pour dire "Partez", et qui, faute de visibilité, provoqueraient un accident majeur. Un accident mortel peut survenir."

"En fin de compte, ils sont responsables de cette situation, si vous appuyez sur le bouton. Je comprends donc leur approche conservatrice, même si, en tant que pilote, j’aurais aimé que nous puissions courir un peu plus tôt."