Sauber F1 veut surfer sur ses progrès avant la pause estivale

Nico Hülkenberg espère que Sauber F1 va pouvoir continuer sur sa lancée au Grand Prix de Hongrie ce week-end. Le pilote allemand est heureux de la dynamique dans l’équipe et des progrès effectués avec la C45 depuis l’Espagne.

"J’aime Budapest, je veux profiter, j’aime ce circuit, j’ai de bons résultats récents, et c’est positif de terminer la première partie de saison. Depuis Barcelone, on a retourné la situation par rapport à la où on était en début de saison" a déclaré Hülkenberg.

"Si l’on regarde où on est aujourd’hui, ce sont des bons progrès, on est rentrés cinq fois de suite dans les points lors des cinq dernières courses. Je pense que ça en dit long, et on va essayer de continuer à garder cette forme" poursuit Hülkenberg, qui sent aussi qu’il progresse lui-même.

"Je viens dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle voiture, il m’a fallu plusieurs courses, six ou sept, pour être arrivé et acclimaté, et bien sentir la voiture. Je me sens bien en course et à l’aise sur les longs relais, en qualifications ce n’est pas aussi bon que je le voudrais. Mais en Formule 1, on est toujours en train de progresser et de s’adapter."

Il salue aussi les progrès de son équipier, Gabriel Bortoleto : "C’est très positif, il a été très solide, il fait peu d’erreurs, il travaille dur, il est dévoué et il prend du plaisir. Il a tous les ingrédients nécessaires pour une carrière réussie et pour devenir un très bon pilote. Pour un débutant, il est très avancé, il a marqué deux fois des points et il y a plus à venir pour lui."

Bortoleto est lui-même satisfait de ses débuts en Formule 1 : "Ca a été une demi-saison et j’ai l’impression que ça fait plusieurs années ! On a fait beaucoup de courses, je suis très content de la manière dont s’est passée la saison jusqu’ici, et dont j’ai appris, mais aussi des progrès réalisés par l’équipe."

"Je dirais qu’il y a beaucoup de moments dans cette saison où j’ai senti faire des bons en avant sur le plan de la confiance, de la compréhension de la voiture, et les évolutions apportées ont été très positives."

"A Spa, j’ai fait un week-end solide et constant, j’ai tout réussi à maîtriser sans faire d’erreur malgré des conditions folles. J’ai réussi à finir sans aucun accident et à bien gérer. J’ai encore beaucoup à apprendre pour faire les choses mieux, et devenir un meilleur pilote."

Le Brésilien salue aussi l’ambiance dans le team : "Je dirais que c’est très bien, tout le monde est heureux, confiant et impatient d’avoir un nouveau week-end. La pause estivale est juste après et tout le monde veut bien finir et rentrer heureux, c’est un circuit que j’aime, j’ai couru ici dans le passé et ça a toujours été cool."