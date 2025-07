Leclerc : Vasseur a ’une vision incroyable’ pour Ferrari

Charles Leclerc a salué l’impact de Frédéric Vasseur chez Ferrari après l’annonce du renouvellement de son contrat avant le Grand Prix de Hongrie de F1 de ce week-end.

Ce jeudi matin, Ferrari a annoncé que Vasseur a signé une prolongation de contrat pluriannuelle en F1. Vasseur est directeur de l’équipe Ferrari depuis le début de la saison 2023, succédant à Mattia Binotto.

Sous sa direction, Ferrari a manqué de peu le titre constructeurs F1 en 2024, terminant à 14 points de McLaren. Grâce à lui, l’arrivée de Lewis Hamilton a suscité un battage médiatique sans précédent en pré-saison, mais Ferrari n’a pas été à la hauteur pour le moment. Elle n’a remporté aucune course en F1 2025 et occupe une lointaine deuxième place au championnat.

"Je suis vraiment très heureux," a déclaré Leclerc il y a quelques minutes lors de la conférence de presse de la FIA en Hongrie.

"Ce n’est pas une surprise, mais je suis vraiment heureux. Surtout que le mois dernier, il y a eu pas mal de rumeurs, comme cela a toujours été le cas au sein de cette équipe. Il est donc important d’avoir enfin une nouvelle officielle. Je suis vraiment heureux."

"Sans vouloir comparer les différentes époques, je trouve que Fred a une vision incroyable. Ce qui est très difficile chez Ferrari, c’est que l’émotion est omniprésente dans le travail quotidien. Les Italiens en général, et c’est ce qui rend Ferrari si spéciale, sont extrêmement passionnés par Ferrari. Fred sait vraiment mettre ses émotions de côté et avoir une vision claire de notre situation, peu importe le bruit qui règne au sein de l’équipe, c’est donc très important. Il possède également de nombreuses autres qualités."

"L’une d’elles est également de tirer le meilleur parti de chaque personne à l’usine. C’est une grande différence, lorsque tout est mis ensemble."

Leclerc a tenu à souligner que la personnalité de Vasseur s’accorde parfaitement avec Ferrari. Au fil des ans, Ferrari a été critiquée pour être « trop italienne » et donc trop émotive.

"Il a clairement changé notre façon de travailler sur différents projets, mais là encore, c’est sa vision globale qui a fait la plus grande différence. Il a clairement intégré cela à l’équipe, ce qui est très important. Comme je l’ai dit, je pense que la beauté de Ferrari réside dans son intensité émotionnelle, mais aussi dans sa capacité à nous nuire, surtout dans les moments difficiles."

"Fred a toujours fait preuve d’un sang-froid absolu dans ces moments-là et a aidé l’équipe à être un peu plus lucide. C’est probablement ce que Fred a apporté de plus important à l’équipe."