La F1 justifie la décision de retirer le GP des Pays-Bas après 2026

Stefano Domenicali a défendu la décision de la Formule 1 d’accepter de retirer le populaire circuit de Zandvoort du calendrier après 2026.

Le Grand Prix des Pays-Bas affiche complet depuis son retour en 2021, stimulé par la popularité et la récente domination de Max Verstappen, ainsi que par son circuit unique en bord de mer et ses virages relevés.

Mais sans le soutien du gouvernement, les organisateurs n’ont pas pu rivaliser avec les offres lucratives soutenues par des états et qui affluent au calendrier de la F1.

"Si l’on regarde la situation dans son ensemble, ils ne bénéficient d’aucun soutien financier du gouvernement," a déclaré Domenicali, PDG de la F1.

"Pour un promoteur qui ne compte que des partenaires privés, il est aujourd’hui impossible d’investir pleinement dans l’avenir et d’affirmer vouloir poursuivre sur cette lancée pendant au moins cinq ans."

"Nous ne devrions pas être déçus, car il y a dix ans, personne n’aurait imaginé que la Formule 1 viendrait aux Pays-Bas. En 2026, je veux vraiment que ce soit quelque chose de spécial, car ils le méritent ici. Mais il faut accepter leur décision pour l’avenir."

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Assen, plus connue comme la capitale néerlandaise des courses de moto, pourrait déposer une offre.

"Il ne faut jamais dire jamais. S’ils veulent nous parler, nous le ferons, mais je ne veux pas non plus leur donner de faux espoirs. À court terme, il y a peu de place au calendrier de la Formule 1. La liste des pays prêts à accueillir une course est assez longue."

Barcelone, par exemple, se bat toujours pour rester au calendrier aux côtés de Madrid, tandis que la Turquie, le Portugal et même le Rwanda se battent pour obtenir de futures places.

"Barcelone aimerait rester au calendrier après l’année prochaine, par rotation," a confirmé le PDG de la F1. "Nous avons récemment signé de nombreux contrats à long terme. Cela permet aux organisations de rentabiliser leurs investissements."

Peu de personnes dans le paddock sont favorables à l’abandon de Zandvoort. Ralf Schumacher a déclaré qu’il était « vraiment dommage » que l’État néerlandais n’intervienne pas, d’autant plus que le roi des Pays-Bas était présent à la course de dimanche.

"Je constate un peu le même problème ici qu’en Allemagne," a déclaré l’ancien pilote de F1. "Un événement comme celui-ci a un impact mondial."

"Les gens voyagent ici, la région génère des revenus incroyables, et il y a aussi la publicité qui accompagne la présentation exceptionnelle de son pays. Cela mériterait le soutien de l’État."

Domenicali insiste cependant sur le fait que ce n’est pas seulement la F1 qui a retiré Zandvoort du calendrier.

"C’était une décision mutuelle. Permettez-moi de le répéter, c’est incroyable ce qu’ils ont accompli ici ces dernières années, malgré toutes les contraintes, car c’est un énorme défi logistique. Je serai éternellement reconnaissant à Zandvoort pour l’incroyable énergie dont ils ont fait preuve."