La FFSA félicite Hadjar, son ancien pilote, pour son premier podium

La Fédération Française du Sport Automobile a tenu à féliciter Isack Hadjar, pilote issu du parcours d’excellence de la FFSA, pour le magnifique résultat obtenu dimanche.

L’ancien pilote de l’Équipe de France FFSA Circuit a décroché la troisième place au Grand Prix des Pays-Bas. Un exploit pour le jeune pilote tricolore qui obtient son meilleur résultat en Formule 1 après une superbe qualification (4e sur la grille) et une course parfaitement gérée.

À 20 ans, 11 mois et 3 jours, Isack devient par la même occasion le cinquième plus jeune pilote de l’histoire et le plus jeune pilote français à monter sur le podium d’un Grand Prix de Formule 1.

"Le premier podium d’Isack Hadjar en Formule 1 est une immense fierté pour la FFSA et pour le sport automobile français," commente Pierre Gosselin, Président de la FFSA.

"Il marque l’aboutissement d’un parcours d’excellence entamé au sein de notre centre de formation fédéral, la FFSA Academy, et construit avec détermination, talent et travail."

"Isack est un pur produit de notre filière de formation et d’accompagnement vers le haut niveau. Il incarne parfaitement les valeurs que nous défendons : l’engagement, la performance et l’audace. Il est aujourd’hui une véritable source d’inspiration pour toute une génération de jeunes pilotes formés, comme lui, à la FFSA Academy."

"La Fédération continuera de soutenir les talents français avec la même exigence, afin que d’autres puissent suivre ses traces au sommet de la discipline."

Repéré par la Direction Technique Nationale de la FFSA en 2017, Isack Hadjar a rejoint la FFSA Academy et bénéficié d’un accompagnement pour le développement de sa carrière. Plus de huit ans après son intégration au sein du centre de formation fédéral, le pilote âgé de presque 21 ans vient de franchir une première étape majeure dans son parcours en Formule 1. Un résultat remarquable qui permet au fer de lance de l’écurie Racing Bulls de remonter à la 10e place du Championnat du Monde de Formule 1.

Intégré au giron fédéral dès le plus jeune âge, Isack a fait ses classes en participant au Championnat de France FFSA Junior Karting en 2017 et au Championnat de France FFSA F4 en 2019 et 2020 avant d’intégrer l’Équipe de France FFSA Circuit en 2021.

Passé par les Championnats de FRECA, F3 et F2 sous les couleurs de la FFSA et de son Équipe de France FFSA Circuit, le vice-champion de Formule 2 a démontré toute sa détermination et sa rapidité dans les formules d’accession. Un talent prometteur qui se confirme depuis son arrivée en Formule 1 avec des résultats remarqués concrétisés par ce beau premier podium au Pays-Bas.

Christophe Lollier, Directeur Technique National, ajoute : "Isack a toujours gravi les échelons à une vitesse folle ! Déjà tout jeune, à son arrivée à la FFSA Academy en Junior Karting puis en F4, il sortait du lot. C’est un pilote déterminé, pour qui seule la performance compte. Il n’a pas fini de nous épater. En tant que Fédération, nous sommes très fiers d’avoir détecté et accompagné son talent, et de le voir aujourd’hui savourer son premier podium en F1. Il porte haut les couleurs de la FFSA et inspire les générations à venir !"