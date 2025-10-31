La F1 change, Hadjar s’y prépare : le Français veut être prêt pour 2026

Isack Hadjar voit évidemment plus loin que sa belle première saison en Formule 1. Le pilote Racing Bulls affirme qu’il utilise 2025 comme une phase de préparation en vue du grand bouleversement technique de 2026, lorsque les nouvelles réglementations aérodynamiques et moteur entreront en vigueur.

Le Français réalise une première saison particulièrement prometteuse, marquée par une troisième place au Grand Prix des Pays-Bas, son premier podium en Formule 1. Ses performances solides, contrastant avec les difficultés de Yuki Tsunoda chez Red Bull, le placent désormais comme favori pour une promotion dans l’équipe principale aux côtés de Max Verstappen dès l’an prochain.

Cette saison, le clan Red Bull a déjà connu une réorganisation majeure, avec le départ de Christian Horner et la promotion de Laurent Mekies à la tête de Red Bull Racing, tandis qu’Alan Permane a été nommé à sa place chez Racing Bulls.

Hadjar a toutefois relativisé la portée de ces changements.

"Je n’ai pas ressenti de changement," explique-t-il à RN365.

"Alan a toujours été là, ce n’est pas comme si on avait remplacé quelqu’un par un nouveau venu d’une autre équipe. Je pense que c’est plutôt qu’ils ont tous les deux eu une promotion dans leurs rôles, disons-le comme ça."

Le Français apprécie particulièrement la double compétence de ses dirigeants, à la fois stratèges et techniciens.

"Ce que j’aime le plus, c’est d’avoir à la tête de l’équipe des gens qui ont une formation d’ingénieurs. Pour un pilote, c’est très intéressant de pouvoir s’appuyer sur ça. C’est un double atout d’être un homme d’affaires et un technicien."

Alors que Mekies et Permane seront respectivement en charge de guider Red Bull Racing et Racing Bulls dans la nouvelle ère de la F1, Hadjar prépare déjà le terrain, sans savoir encore qui sera son patron l’an prochain.

Les monoplaces seront profondément transformées en 2026, tant sur le plan du châssis que des groupes motopropulseurs, ce qui exige des pilotes une adaptation complète dans leur approche du pilotage et du développement.

"L’an prochain, le développement sera colossal," prévient Hadjar. "Il sera essentiel que mes retours techniques orientent l’équipe dans la bonne direction. J’en suis conscient... Cette année, c’est une année d’entraînement pour la suivante. 2026 sera une saison où le cerveau fera la différence."