Officiel : Aston Martin F1 annonce son troisième pilote pour 2026

Aston Martin F1 a annoncé son nouveau réserviste pour la saison 2026, et il s’agira de l’Américain Jak Crawford. Après ses essais disputés à Mexico vendredi avec l’équipe de Silverstone, il sera donc le troisième pilote du team l’an prochain.

Il remplacera Felipe Drugovich, et il sera présent sur les circuits dans le cas où Fernando Alonso et Lance Stroll ne puissent pas courir, en plus de jouer un rôle dans le développement et les tests de l’équipe.

"Je suis extrêmement fier d’avoir été confirmé comme troisième pilote pour 2026. C’est un moment important dans mon parcours avec Aston Martin et une grande motivation pour continuer à apprendre et à apporter ma contribution" a déclaré Crawford.

"Au cours des deux dernières saisons, j’ai beaucoup appris en évoluant dans le milieu de la Formule 1, tant au campus technologique AMR qu’en bordure de piste. Je ferai tout mon possible pour soutenir l’équipe et continuer à progresser en tant que pilote."

Andy Cowell, PDG et directeur de l’équipe, est heureux de faire de Crawford le remplaçant de Drugovich en doublure des titulaires : "C’est formidable de voir Jak progresser pour devenir notre troisième pilote pour 2026."

"Au cours des deux dernières années, il a démontré sa valeur en tant que membre clé de notre équipe de pilotes et a accumulé une expérience et un kilométrage d’essai précieux."

"Jak a fait forte impression sur le simulateur, après avoir suivi des sessions régulières au campus technologique AMR afin de soutenir nos opérations de course et le développement de nos voitures."

"Les performances de Jak en Formule 2 ont également été exceptionnelles, et nous sommes ravis de continuer à soutenir son évolution alors qu’il endosse un rôle plus important."