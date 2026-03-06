La complexité de la F1 2026 mettra les commentateurs TV à l’épreuve

Ancien pilote de Formule 1 et aujourd’hui consultant pour Sky Deutschland, Ralf Schumacher s’attend à vivre un début de saison 2026 particulièrement délicat pour les commentateurs. Face à la complexité croissante des nouvelles monoplaces et de leur gestion énergétique, l’Allemand prévient que même les spécialistes de la télévision auront du mal à suivre et que les erreurs à l’antenne seront inévitables lors des premières courses.

Pour l’entrée en vigueur du nouveau règlement technique, les diffuseurs télévisés se sont évidemment préparés. Les commentateurs ont notamment participé à un atelier dédié aux nouvelles données et aux outils graphiques qui seront utilisés pendant les retransmissions.

"Nous avons eu un atelier de commentaires où l’on nous a montré de nouveaux graphiques à l’écran," a expliqué Schumacher. "J’espère que nous recevrons autant d’informations que possible – qui dispose encore de combien d’énergie de batterie et qui n’en a plus – afin que nous puissions mieux expliquer pourquoi quelqu’un a réussi un dépassement."

Ces nouveaux éléments visuels doivent notamment permettre aux téléspectateurs de suivre le déploiement de l’énergie électrique en temps réel, un paramètre central du règlement 2026.

Malgré ces outils, Schumacher estime que la complexité des nouvelles voitures risque de mettre à rude épreuve les commentateurs tout comme les équipes elles-mêmes.

"J’ai peur que nous fassions tous une ou deux erreurs lors des premières courses, car la complexité des nouvelles voitures est vraiment énorme. Même les équipes disent qu’elles ont encore du mal à donner un sens au flot de données."

Autrement dit, si les ingénieurs peinent encore à interpréter certaines informations, les commentateurs devront eux aussi s’adapter rapidement pour expliquer la course au public.

Schumacher s’est également exprimé sur la première saison d’Audi en Formule 1, la marque allemande ayant repris et rebaptisé l’équipe Sauber. Son jugement reste mesuré mais plutôt encourageant après les premiers essais libres.

"Ma première impression d’Audi n’est pas aussi mauvaise que certains autres experts l’ont dit."

"C’est une tâche gigantesque de racheter une équipe de milieu de grille, de tout restructurer et de construire en plus son propre moteur. Audi a franchi le premier obstacle : apporter de la stabilité."

Fort de son expérience passée chez Toyota, Schumacher met néanmoins en garde contre une implication trop directe des grandes structures d’entreprise dans les opérations quotidiennes d’une équipe de F1.

"L’entreprise doit rester en dehors du côté opérationnel. Cela peut prendre quatre ou cinq ans. On ne peut pas prendre des décisions ad hoc dans une salle de conseil d’administration."

"La manière dont cela fonctionne chez Mercedes est la bonne : Toto Wolff est simplement le patron. Point final."

Schumacher est même allé jusqu’à s’interroger sur la signification de la récente vente partielle des parts de Toto Wolff dans l’équipe Mercedes.

"Je m’attends à ce que la Formule 1 reste extrêmement populaire, mais qu’une certaine stagnation s’installe. Un indice de cela, à mon avis, est que Toto Wolff a vendu une partie de ses parts dans l’équipe. Toto sait généralement ce qu’il fait."

Enfin, Schumacher a de nouveau évoqué le choix de son neveu Mick Schumacher de poursuivre sa carrière en IndyCar, un championnat dont certains aspects continuent de le laisser perplexe.

"Avec tout le respect que je dois, pour moi, le sport automobile aux États-Unis, avec ses courses sur ovales, pose la question du rapport entre risque et bénéfice."

"Il n’est pas nécessaire d’être un scientifique pour voir qu’une course sur ovale avec une vitesse moyenne de 360 km/h est plus dangereuse que la Formule 1."

"Flavio Briatore m’a dit qu’il avait conseillé à Fernando Alonso de rester à l’écart des courses sur ovales après deux participations aux 500 Miles d’Indianapolis."

"Je n’arrive toujours pas vraiment à comprendre la décision de Mick. Mais il est assez âgé pour savoir ce qu’il fait."