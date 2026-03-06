Incertitudes sur le calendrier F1 : Domenicali ouvre la porte à tous les scénarios

L’intensification des tensions au Moyen-Orient place la Formule 1 face à une équation délicate à quelques semaines de deux rendez-vous clés de son calendrier. Alors que les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite doivent se tenir le mois prochain, l’évolution rapide de la situation sécuritaire dans la région pousse les dirigeants du championnat à envisager différents scénarios.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a confirmé que toutes les options restaient sur la table, tout en insistant sur la priorité absolue accordée à la sécurité des équipes, du personnel et des promoteurs.

Interrogé sur l’avenir des deux manches prévues au Moyen-Orient, qui pourraient être annulées sans être remplacées (à lire ici), Stefano Domenicali a reconnu que la discipline suivait la situation de très près. Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise concernant les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, dont la tenue pourrait être compromise si les tensions régionales persistent.

Le dirigeant italien insiste toutefois sur un point essentiel : la sécurité reste le facteur déterminant dans toute prise de décision.

"Notre approche, avant tout, est la sécurité pour toutes les parties concernées, les personnes mais aussi le promoteur lui-même," a-t-il déclaré aujourd’hui à Melbourne, avant la réunion prévue demain avec les équipes et la FIA à ce sujet.

Domenicali estime néanmoins qu’il est encore trop tôt pour annoncer une éventuelle modification du calendrier.

"Nous ne voulons faire aucune déclaration aujourd’hui, parce que les choses évoluent, changent, et nous avons encore du temps pour prendre la bonne décision."

"Toute décision sera prise de manière collective avec l’ensemble des parties prenantes. Cette décision sera prise ensemble. Nous avons des options ouvertes en place."

Et d’ajouter que l’évolution des risques déterminera la suite des événements.

"Bien sûr, tout est lié aux risques qui évoluent et que nous devons gérer. Toutes les options pourraient être gardées ouvertes. Au moment opportun, nous prendrons la décision en impliquant tout le monde."

Des perturbations déjà concrètes pour la F1

Les inquiétudes se sont intensifiées après les attaques survenues à Bahreïn le week-end dernier, qui ont déjà eu des répercussions directes sur l’activité de la Formule 1.

Un test pneumatique de Pirelli prévu dans le pays a dû être annulé, obligeant l’organisation à intervenir pour assurer la sécurité des membres présents dans la région, mais aussi dans d’autres zones du Moyen-Orient.

La situation a également provoqué d’importantes perturbations logistiques pour le Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture de la saison ce week-end à Melbourne. Plusieurs aéroports de la région servent en effet de hubs de correspondance pour les équipes et le personnel de la F1.

"Lorsque nous avons vu ce qui se passait, nous avions des personnes à Dubaï et à Bahreïn pour le test Pirelli que nous avons dû annuler," a expliqué Domenicali. "Nous avions aussi des personnes à Doha."

"Cela a été deux jours très intenses pour essayer de tout reprogrammer. Être ici est déjà un grand succès."

Le PDG de la F1 souligne l’ampleur de l’opération logistique que représente chaque Grand Prix, comparée à celle d’autres disciplines sportives.

"Une équipe de football compte entre 22 et 40 personnes. Nous, nous avons environ 3000 personnes qui doivent se déplacer à travers le monde."

"Nous avons 900 tonnes de matériel qui voyagent par avion, et davantage encore par bateau. C’est donc un énorme convoi de personnes et de fret à déplacer."