L’erreur de Norris à Montréal est-elle une conséquence de sa frustration ?

Lando Norris était l’un des pilotes les plus impressionnants en piste en termes de rythme au Canada, avant l’accrochage qu’il a provoqué avec son équipier Oscar Piastri. Le pilote McLaren F1 déplore que ça n’ait servi à rien, puisqu’il a fait son erreur.

"Non, pas du tout. Non, je pense que nous n’avions pas le rythme nécessaire pour décrocher la pole" a déclaré Norris. "Oscar a fait du bon travail et un bon tour pour obtenir la troisième place. En course, nous avons probablement été plus rapides que ce à quoi nous nous attendions, ce qui est très positif pour nous."

"Notre rythme de course était très bon et je me sentais facilement le plus rapide en piste, donc cela n’a pas vraiment d’importance quand j’ai un accident au final. Mais, oui, je pense que nous avons toujours eu plus de difficultés en qualifications qu’en course."

"Je pense que cela s’est encore vérifié ce week-end. Donc, oui, il est évident que notre faiblesse est la qualification en ce moment, en tant qu’équipe, bien sûr, moi aussi, et c’est ce sur quoi nous devons travailler."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe de Woking, ne pense pas que l’accident de Norris vienne d’une frustration découlant d’une mauvaise qualification : "Du point de vue de Lando en particulier, je ne suis pas sûr qu’il y ait une raison liée au fait qu’il ait pu avoir un peu de mal en qualifications à capitaliser sur sa vitesse, une vitesse qu’il a démontrée tout au long du week-end."

"Il y a sûrement eu un peu de frustration de ne pas avoir pu se qualifier comme il l’aurait souhaité. Mais pour l’instant, je ne dirais pas que c’est la raison pour laquelle il y a eu une erreur de jugement en course."

"Je pense qu’il est trop long d’établir une corrélation entre ces deux événements. Mais il y aura certainement de bonnes conversations, mais elles auront lieu une fois que nous serons tous reposés et calmes et que nous aurons la possibilité de tirer tous les enseignements et de décharger ce qui ne doit pas être emporté avec nous à l’avenir."