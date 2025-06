Vowles : Williams F1 a besoin de week-ends parfaits au championnat

Williams F1 espérait certainement mieux qu’un seul point inscrit au Grand Prix du Canada, grâce à la dixième place de Carlos Sainz. James Vowles, le team principal, salue les performances de l’Espagnol, et regrette la malchance d’Alex Albon.

"Carlos a fait une course vraiment solide au Canada. Il a affiché un excellent rythme de course dans des conditions difficiles, gérant plusieurs aspects de la voiture qui posaient un problème, et il a fait un travail remarquable pour finir et rapporter un nouveau point précieux à l’équipe" a déclaré Vowles.

"Après qu’Alex a été chahuté au départ, sa course a été beaucoup plus difficile. Au final, il a abandonné, que nous devons comprendre avec Mercedes, mais il avait le potentiel pour remonter et marquer des points."

Le Grand Prix du Canada est en tout cas une preuve supplémentaire, s’il en fallait, que le peloton serré crée une dépendance à de très bons résultats.

"Tout cela démontre que nous avons besoin de week-ends parfaits face à ce milieu de peloton très serré pour marquer des points, et nous n’avons pas été aussi performants que nous aurions pu l’être. Cependant, c’est un point important pour notre lutte pour le championnat."