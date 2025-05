L’augmentation de la vitesse des F1 dans les stands est un projet en bonne voie

Comme nous vous le rapportions il y a quelques semaines en primeur, et comme cela a été confirmé ce vendredi à Miami, la Formule 1 envisage d’augmenter la vitesse maximale autorisée dans les stands afin de pimenter la discipline (à lire ici).

Avant les décès d’Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger en 1994, les pilotes pouvaient entrer et sortir de leurs arrêts à la vitesse maximale.

"On se souvient tous de Nigel Mansell, accélérant à fond dans les stands pour arriver à leur emplacement pour en sortir," sourit Mike Krack, directeur de piste d’Aston Martin F1, interrogé sur le projet.

"C’était vraiment impressionnant à voir. Mais ça ne se reproduira plus."

En effet, la proposition à l’étude ne vise pas à revenir à une vitesse illimitée, ni même à l’augmenter sur chaque circuit. Mais la F1 étant à la fin d’un cycle réglementaire, avec des monoplaces très proches et un important effet de turbulence, certaines courses récentes ont été loin d’être spectaculaires.

Augmenter la limite de vitesse dans les stands rendrait donc les arrêts supplémentaires moins coûteux et donc plus probables, bouleversant ainsi les options stratégiques des équipes.

Dès cette année, la F1 impose deux arrêts au stand à Monaco, tandis que le PDG de la discipline, Stefano Domenicali, a demandé à Pirelli d’être plus agressif dans le choix des composés de pneus ailleurs.

Quant à l’augmentation de la limite de vitesse dans les stands, elle n’est pas envisagée pour tous les circuits ; notamment sur ceux où l’étroitesse de la voie des stands a défini les limites les plus basses du calendrier, à seulement 60 km/h.

L’idée est donc de relever la limite à 80 km/h à Melbourne, Monaco, Zandvoort et Singapour. Il semblerait que cette mesure soit promue par Liberty Media, filiale de la F1, plutôt que par la FIA, plus soucieuse de la sécurité.

"La Formule 1 dispose d’un groupe de travail qui étudie cette question afin de rendre les courses plus divertissantes," poursuit Krack. "Bien sûr, il faut peser le pour et le contre du spectacle."

Monaco a déjà été écarté pour une augmentation à 80 km/h, tandis que Krack a ajouté : "À Zandvoort aussi, c’est tout simplement trop étroit. De plus, augmenter la vitesse n’a qu’un effet limité sur certains circuits."

"Je ne pense pas qu’augmenter la vitesse simplement pour améliorer le spectacle soit la bonne approche si cela ne permet pas de franchement penser à faire un arrêt en plus."

"Mais il y a des circuits, notamment les plus modernes, qui sont très larges et ont parfois de longues voies des stands. Sur ces circuits nous pouvons faire mieux et gagner 5 à 7 secondes sur le coût total d’un arrêt, c’est énorme pour les équipe et les stratégies."

Ce projet a-t-il des chances de voir le jour ?

"Oui, oui, il y a un soutien assez unanime derrière cette proposition," révèle Krack en guise de conclusion.