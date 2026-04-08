’Ce n’était qu’une question de temps’ pour Antonelli : Bottas et Bearman ravis pour l’Italien

Kimi Antonelli n’en finit plus d’impressionner et les hommages continuent d’affluer après son début de saison en F1 tonitruant. Parmi eux, celui de Valtteri Bottas, particulièrement bien placé pour juger de la pression qui accompagne un volant chez Mercedes.

Le Finlandais n’a pas caché sa fierté après la première victoire du jeune Italien en Formule 1 à Shanghai, rapidement suivie d’un deuxième succès à Suzuka une semaine plus tard. Alors qu’il officiait en tant que réserviste, Bottas a en effet été une sorte de mentor pour Antonelli lors de toute sa saison de rookie en 2025, observant de près les débuts d’Antonelli, alors âgé de 18 ans.

"J’étais vraiment heureux de voir ça, Kimi décrocher sa première victoire. Je pense que ce n’était qu’une question de temps avec la voiture qu’ils ont cette année. Il a simplement réalisé un week-end solide, de très bonnes qualifications, une très bonne course, et il a gagné," a confié Bottas.

À seulement 19 ans, Antonelli est devenu le plus jeune leader du championnat du monde, avec neuf points d’avance sur son coéquipier George Russell après sa victoire au Japon, où le Britannique a terminé quatrième.

Fort de ses cinq saisons passées chez Mercedes entre 2017 et 2021 aux côtés de Lewis Hamilton, ponctuées de dix victoires, Bottas sait à quel point l’exigence est élevée au sein des Flèches d’Argent.

"Il a clairement beaucoup progressé. Il est encore très jeune et il engrange de l’expérience chaque week-end, mais je m’attendais à ce qu’il franchisse un cap entre sa première et sa deuxième saison, et il semble y être parvenu. C’est vraiment agréable à voir," a-t-il ajouté.

Une progression qui tranche avec une première campagne en dents de scie. Antonelli avait montré des éclairs de son talent, avec une pole en course Sprint à Miami et un premier podium au Canada, mais aussi connu plusieurs erreurs et une période européenne difficile.

Le pilote italien n’avait inscrit aucun point lors de six des sept Grands Prix entourant son podium canadien, peinant alors à épauler Russell dans la lutte au championnat constructeurs pour Mercedes.

Il avait toutefois redressé la barre en fin de saison avec deux podiums consécutifs au Brésil et à Las Vegas, contribuant à la deuxième place finale de l’écurie allemande derrière McLaren.

Le contraste est saisissant en 2026. Antonelli a lancé sa saison en terminant deuxième en Australie derrière son coéquipier, avant d’enchaîner avec deux victoires consécutives. Il a également pris la cinquième place lors de la course Sprint en Chine.

Malgré une erreur en essais à Melbourne, une sortie de piste après avoir trop attaqué, sa réaction a impressionné par sa détermination et sa maturité. Au Japon, il a également su garder son sang-froid après un envol manqué qui l’avait fait rétrograder de la pole à la sixième place dès le premier tour, avant de remonter pour s’imposer.

Bottas a d’ailleurs révélé lui avoir envoyé un 2e message de félicitations, se disant "vraiment fier" d’un pilote qui ne cesse de marquer les esprits en ce début de saison.

Un sentiment partagé par Oliver Bearman, qui connaît bien Antonelli pour avoir été son coéquipier en Formule 2. Le Britannique a qualifié ses premières victoires en Grand Prix de "très spéciales".

"On s’est envoyé des messages après la course de Shanghai. Je ne l’ai pas vu en personne, il était très occupé après ça. Mais honnêtement, c’était très spécial à voir," a expliqué Bearman.

"On se connaît depuis les formules de promotion. On a été coéquipiers en F2 et on a une très bonne relation quand on se voit."

Désormais engagés chacun dans leur carrière en Formule 1, leurs interactions se font plus rares.

"C’est devenu très rare, on se croise surtout lors de la parade des pilotes ou à l’aéroport. Parfois on est sur le même vol, mais on est tellement occupés qu’on ne passe plus vraiment de temps ensemble."

Bearman n’en reste pas moins admiratif de la performance de son ancien rival.

"C’était vraiment spécial de voir Kimi gagner. Il a réalisé un week-end incroyable en Chine. C’est cool, vraiment très cool. Et il a aussi donné du fil à retordre à George ce week-end-là. Il gagne ensuite au Japon. La saison entre les deux va être très intéressante."

Le pilote britannique estime même que ce succès constitue une source de motivation personnelle.

"Je sais que Kimi est extrêmement talentueux, donc ça me fait plaisir de voir ça. On s’est livré de belles batailles en F2 et je sais qu’on a un niveau assez proche. Le voir gagner me donne confiance : j’espère pouvoir faire la même chose un jour."