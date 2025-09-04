Domenicali met la pression sur Monza pour son avenir

Même le Grand Prix d’Italie à Monza pourrait risquer d’être sorti du calendrier de la F1, a admis Stefano Domenicali, PDG de la F1, avant la course de ce week-end.

Bien que le célèbre circuit soit signé jusqu’en 2031 et qu’il ait déjà entamé un programme de rénovation très attendu, Domenicali a déclaré que le rythme des changements était insuffisant.

"Monza doit achever la deuxième phase des rénovations," a déclaré Domenicali, un Italien originaire d’Imola.

"Pour l’instant, le circuit roule à la vitesse d’un coureur de demi-fond, et nous devons accélérer les choses."

"La Hongrie a montré que tout peut être changé en très peu de temps ; à Budapest, ils ont rénové le circuit en un temps record."

Alors que Monza subit des pressions pour se moderniser, Domenicali a confirmé que la présence d’Imola au calendrier était désormais quasiment terminée.

"En parlant d’Italie, je dis que l’Automobile Club a la possibilité d’investir dans un seul des deux Grands Prix."

"Je ne veux pas couper les ailes à Imola, car je suis originaire d’Imola, mais il est juste de donner la priorité à l’organisation du Grand Prix d’Italie dans une infrastructure à la hauteur de l’histoire et du prestige de Monza."

L’édition 2025 de Monza aura lieu ce dimanche, et Domenicali prévient qu’une action décisive sera nécessaire immédiatement après.

"Beaucoup de choses devront être faites à partir du 8 septembre. Le contrat expire en 2031, et je souhaite que le Grand Prix d’Italie soit maintenu sur le long terme, avec des garanties et des plans précis, et sans bavardages inutiles."

Pendant ce temps, la F1 continue de jongler avec une demande sans précédent de la part de promoteurs potentiels. Spa a déjà adopté un nouveau modèle de rotation des courses, tandis que d’autres sites sont en lice.

"Barcelone, le Portugal et la Turquie font pression," a révélé Domenicali.

"La semaine dernière, Hockenheim a également manifesté son intérêt sous sa nouvelle direction. Mais chacun doit être clair sur les engagements financiers, environnementaux et infrastructurels."

"Pour revenir, Imola devra investir dans les infrastructures, et je trouve cela difficile pour l’instant. Je dois faire preuve de pragmatisme."

"Enfin Monza figure au calendrier aux côtés de villes comme Miami, Singapour et Las Vegas ; nous devons nous investir au maximum pour ce Grand Prix chaque année. Nous devons investir pleinement pour les fans, les équipes et le personnel afin de garantir la meilleure expérience possible, de nous améliorer constamment et de relever nos objectifs."

"Se contenter de réparer les passages souterrains et la piste du circuit ne suffit pas."