Audi F1 ne lâche rien, comment transformer cette pause en opportunité

Les débuts d’Audi en Formule 1 s’inscrivent dans une dynamique encourageante, que Gabriel Bortoleto entend bien préserver malgré une pause forcée qui vient bouleverser le rythme du championnat.

La discipline a en effet été contrainte de réagir au contexte géopolitique au Moyen-Orient, entraînant l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite. Une décision unanimement saluée, mais qui a pour conséquence directe une interruption de cinq semaines entre les manches du Japon et de Miami, sans aucune course au programme de ce mois d’avril.

Un arrêt brutal qui pourrait freiner l’élan des équipes les plus performantes ou les plus jeunes en ce début d’exercice. Audi, qui s’est montrée régulièrement en lutte pour les points malgré la jeunesse de son programme moteur, fait partie de ces structures qui ont besoin d’un maximum de roulage pour peaufiner et corriger son unité de puissance.

Pourtant, Gabriel Bortoleto relativise l’impact de cette pause : "Je ne pense pas que cela change grand-chose, non ? Je pense que c’est pareil pour tout le monde."

"Évidemment, les équipes qui sont un peu plus au point, pour elles, cela a probablement un peu moins d’impact que pour celles qui sont encore dans une énorme phase d’apprentissage comme nous avec notre moteur."

Dans cette nouvelle ère réglementaire, marquée par une complexité technique accrue, la courbe de progression reste en effet particulièrement importante. Mais Bortoleto souligne les moyens modernes à disposition pour continuer à avancer, même sans roulage en piste.

"Aujourd’hui en F1, nous avons beaucoup d’installations et d’outils qui nous aident à développer la voiture hors piste."

"Nous allons continuer à faire beaucoup de progrès et de travail au banc moteur, ainsi qu’au simulateur. Bien sûr, le plus grand apprentissage se fait en piste, mais nous sommes aussi contents de travailler lors des sessions au banc et au simulateur."

Dans cette optique, le pilote Audi ne compte pas lever le pied. Bien au contraire !

"Honnêtement, j’ai rempli mon calendrier en répartissant les journées de simulateur entre la Suisse et l’Allemagne, où nous avons les installations pour le moteur."

"Je vais passer beaucoup de temps dans ces deux centres et essayer d’optimiser le temps que nous aurions normalement passé en piste, en travaillant avec les ingénieurs et en améliorant les points nécessaires."

Sur le plan comptable, Audi n’a pour l’instant inscrit que deux points, tous marqués par Bortoleto lors de la manche d’’ouverture en Australie. Mais ce total ne reflète pas totalement le niveau de performance affiché : l’équipe s’est régulièrement invitée dans la lutte pour le top 10, échouant de peu en Chine et au Japon, où Nico Hülkenberg a terminé à une position des points à chaque fois.

Si cette pause peut apparaître comme un risque pour la dynamique sportive, elle pourrait aussi offrir une opportunité bienvenue en interne. Audi doit en effet composer avec le départ soudain de son directeur d’équipe, Jonathan Wheatley, intervenu après le Grand Prix de Chine, et évoqué du côté d’Aston Martin F1.

Enfin, cette coupure inattendue représente également un rare moment de répit pour les membres de l’équipe. Après une intersaison particulièrement dense, entre la fin tardive de 2025 et la préparation de 2026, les opportunités de retour à la vie de famille ont été limitées.

"Je pense que c’est incroyable pour eux. Ils le méritent tous," conclut Bortoleto.

"En tant que pilote, même si je suis en piste, je pense toujours à ces personnes : elles arrivent généralement avant moi et repartent après moi, parce qu’elles ont énormément de travail."

"Donc pour eux, c’est bien de pouvoir passer du temps en famille et d’être un peu plus à la maison, c’est certain."