Oakes veut comprendre pourquoi Alpine F1 n’était pas compétitive

Oliver Oakes, le directeur de l’équipe Alpine F1, a connu un deuxième Grand Prix de suite en 2025 sans point à l’arrivée.

C’est en effet à la 11e place, comme à Melbourne, que Pierre Gasly est arrivé à Shanghai. Et cela aurait pu se transformer en 9e place avec la disqualification des deux Ferrari.

Mais le Français a lui aussi été disqualifié pour une monoplace sous le poids. L’A525 avait aussi des pneus très usés à l’arrivée, avec une stratégie à un arrêt non prévu.

"C’était mieux en course qu’en qualifications et Pierre Gasly et Jack Doohan ont tous les deux pu gagner quelques places en course," explique Oakes.

"Après la forte dégradation et le graining constatés lors du Sprint, la question était de savoir s’il fallait s’arrêter une ou deux fois. Avec l’évolution de la piste, nous avons rapidement opté pour un seul arrêt en chaussant les pneumatiques durs jusqu’à l’arrivée."

"Pierre a encore réalisé un bon départ en glanant trois positions dans le premier tour [comme au Sprint] et il était onzième sous le damier avant d’être malheureusement disqualifié pour une non-conformité technique."

"Jack avait un rythme similaire à celui de ses concurrents directs et il s’est bien battu."

"Il nous en manquait finalement un peu en Chine. Nous devons comprendre pourquoi nous n’étions pas aussi compétitifs sur ce circuit et voir où nous pouvons progresser en vue des prochaines courses."