Komatsu : Haas F1 ’aurait dû marquer’ des points en Belgique

Haas F1 n’a pas inscrit de points au Grand Prix de Belgique, ce dimanche à Spa-Francorchamps, au lendemain d’un Sprint où Esteban Ocon et Oliver Bearman avaient terminé cinquième et septième, samedi après-midi.

En course, les choses se sont plus mal passées malgré un départ prometteur en sixième ligne, et l’équipe repart avec un score vierge, alors que Williams, Racing Bulls, Sauber et Alpine ont marqué.

"La journée de course a été frustrante, surtout avec Ollie, car nous aurions dû marquer des points. Il avait un rythme soutenu grâce à son niveau d’appui, il était très satisfait de la voiture et il était très confiant" a déclaré Komatsu.

"Nous savions cependant qu’avec ces réglages et dans le trafic, il était impossible de dépasser, ce qui est malheureusement arrivé. De plus, nous avons eu un problème avec le moteur, ce qui nous a empêchés d’optimiser son résultat. Vu sa position de départ, nous aurions pu marquer des points."

Ocon avait déjà dit après la course qu’il avait reçu des pneus usés alors que des neufs étaient disponibles, posant un problème évident, en plus d’un arrêt trop tardif : "Du côté d’Esteban, nous avons eu une erreur opérationnelle sur ses pneus et le timing de l’arrêt au stand n’était pas bon."

"La vitesse est là, je pense que nous avons peut-être la cinquième voiture la plus rapide – ce qui est formidable et chapeau à l’équipe – mais nous n’avons tout simplement pas réussi à bien exécuter les choses."

Le Japonais est convaincu que son équipe a le potentiel pour marquer des points si tout se passe bien : "Il nous reste une course avant la pause estivale, nous devons donc nous concentrer sur les fondamentaux, et si nous y parvenons parfaitement, je suis sincèrement convaincu que nous pouvons marquer des points avec les deux voitures."