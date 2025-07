Aston Martin F1 n’avait ’rien à perdre’ mais a connu une course ’difficile’

Aston Martin F1 a connu un week-end catastrophique en Belgique avec une double élimination en SQ2 vendredi, et les deux dernières places en qualifications samedi à Spa-Francorchamps. Et en course, les AMR25 de Fernando Alonso et Lance Stroll étaient loin des points.

Andy Cowell, le directeur de l’équipe, explique qu’il était très compliqué pour le team de réussir à faire mieux que ce qu’elle a tenté, séparant les stratégies de ses deux pilotes pour se donner davantage de chances.

"Le Grand Prix de Belgique s’est achevé sur une note difficile après un week-end... difficile" admet Cowell. "Nous avons choisi de répartir les stratégies entre les deux voitures. Lance a effectué une course à un arrêt, gérant bien ses pneus pour gagner six places et terminer à la 14e place."

"Avec Fernando, nous avons opté pour une approche à deux arrêts, sachant que nous n’avions pas grand-chose à perdre. Malheureusement, cela n’a pas été aussi payant que nous l’espérions."

"Nous avions prévu une course sous la pluie, mais le long retard à la relance a entraîné un séchage très rapide de la piste, et nous tablions également sur une dégradation plus importante des pneus des voitures qui nous entouraient."

Cowell espère qu’Aston Martin parviendra à faire mieux sur le Hungaroring : "Malgré le résultat, ce week-end a été riche d’enseignements. Nous nous concentrons désormais sur le Grand Prix de Hongrie le week-end prochain, la dernière course avant la pause estivale."