Komatsu déplore ’une course épouvantable’ pour Haas F1

Haas F1 a raté une bonne opportunité de points à Silverstone, dans un jour où Sauber et Aston Martin ont engrangé. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine, déplore des difficultés de rythme, mais aussi des problèmes opérationnels.

"Je ne peux pas nier que nous avons réalisé une course épouvantable à Silverstone. Nous devons nous améliorer" admet Komatsu. "Concernant la performance, je pense que nous avons une bonne voiture maintenant et qu’elle est vraiment compétitive."

"Je ne sais pas si elle sera compétitive partout, mais à Silverstone, grâce à la mise à niveau – tout le mérite revient à l’équipe qui a permis cela – nous avions une voiture performante et nous l’avons prouvé."

"En course, cependant, nous n’avons pas fait honneur à la voiture ni à l’équipe, donc nous avons beaucoup à apprendre encore en termes d’exécution. Ce n’est pas seulement Silverstone, mais globalement, nous devons nous concentrer sur la façon de réaliser un week-end propre tous ensemble."

"Nous ne devrions pas partir des 14e et 18e places et essayer ensuite de forcer le résultat. Nous devons nous concentrer sur trois jours sans problème lors d’un week-end de course et obtenir le résultat que notre voiture mérite."

Le Japonais ne veut pas accuser un de ses pilotes en particulier pour l’incident qui les a vus faire un double tête-à-queue : "Concernant l’incident entre Ollie et Esteban, eh bien, le contact entre nos pilotes est la dernière chose qui devrait arriver, mais j’ai regardé les caméras embarquées des deux pilotes et je leur ai parlé."

"Pour eux et pour moi, c’était un incident de course. Mais encore une fois, si l’on regarde comment ils se sont retrouvés dans cette situation, les timings d’arrêt au stand étaient corrects mais nous n’aurions pas dû être dans cette position dès le départ. Cela n’aurait tout simplement pas dû arriver."

"Quand ils avaient des vitesses ou des stratégies différentes, nous les avons échangés de position, et ils ont un véritable esprit d’équipe : ils ne se disputent pas et font le travail immédiatement. C’est un incident de course, mais nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus."