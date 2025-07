Hadjar : Marko n’a pas encore discuté de 2026 avec moi

Le Dr Helmut Marko n’a pas encore discuté de ses projets pour Isack Hadjar avec l’impressionnant jeune débutant en Formule 1 de 20 ans.

Hadjar est arrivé dans le paddock cette année avec des compétences très respectées, mais aussi avec un solide pedigree – son père Yassine étant un docteur respecté et chercheur senior en physique quantique.

"Je suis soumis à beaucoup plus de pression," a déclaré Hadjar au Bild.

"Le travail de mon père est plus complexe car c’est le plus dur au monde, mais il peut se permettre de faire des erreurs et de les corriger. Ce n’est pas possible en Formule 1."

"Chez moi, le risque est toujours présent, ce que mes parents n’approuvent pas vraiment."

Quant à sa mère, Randa Hadjar n’est peut-être pas entièrement d’accord, mais elle le soutient énormément et est la manager d’Isack.

"Elle est encore plus impliquée cette année," a révélé Hadjar.

"C’est ma patronne, tant sur le plan personnel que professionnel. Bien sûr, je suis ses conseils depuis longtemps, mais maintenant, je fais pareil en Formule 1. Elle est avec moi sur 75 % des courses."

"On forme un bon duo."

Ce duo pourrait passer de Racing Bulls, l’écurie junior de Red Bull, à la cour des grands chez Red Bull Racing l’année prochaine, vu les difficultés actuelles de Yuki Tsunoda face à Max Verstappen.

Le conseiller de l’équipe, Marko, n’a pas particulièrement caché que Hadjar était le favori pour 2026.

"Je ne m’intéresse pas aux rumeurs," a déclaré Hadjar. "Si on n’est pas pleinement concentré sur le moment présent, on ne participe pas longtemps à ces spéculations. Car seuls les pilotes qui réussissent sont associés aux meilleures équipes."

"Bien sûr, je suis attentif à ce qui se dit dans les médias, mais cela ne me procure ni satisfaction ni validation. Pour être honnête, ça m’agace."

Certains pensent que Hadjar – ou n’importe quel pilote – devrait éviter le cockpit aux côtés de Verstappen comme la peste, étant donné la réputation du quadruple champion du monde comme un tueur de carrière.

Hadjar, cependant, semble ouvert au défi.

"Tous les jeunes pilotes de l’académie Red Bull veulent faire le saut en Formule 1, puis chez Red Bull Racing. Je ne fais pas exception. Je ne suis pas en Formule 1 juste pour y être. Je veux atteindre le maximum ici."

"Si on m’avait donné une McLaren, j’aurais eu suffisamment confiance en moi pour dire que je voulais devenir le premier rookie à devenir champion du monde. Et devenir champion est plus réaliste quand on pilote pour l’une des meilleures équipes."

Mais lorsqu’on lui a demandé si Marko avait déjà évoqué la question de 2026, Hadjar a secoué la tête.

"Il est satisfait de ma performance et nous en parlons, mais pas de ce sujet."