Essais F1 - Bahreïn 2, Jour 3 : Leclerc en tête à la pause, le cauchemar se poursuit chez Honda

La troisième et dernière journée de la semaine d’essais de Bahreïn, qui constitue aussi la dernière de la pré-saison, s’est lancée ce matin par quatre heures de roulage sur le circuit international de Sakhir, où les équipes ont entamé la dernière ligne droite de leur programme.

Une journée cruciale pour boucler les derniers points cruciaux de leur programme, et mettre la priorité sur ce qui doit être prêt pour Melbourne, à deux semaines du Grand Prix d’Australie.

La séance a débuté avec l’entrée immédiate en piste d’Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Nico Hülkenberg, Isack Hadjar, Carlos Sainz et Pierre Gasly pour les premiers tours de vérification.

Hadjar a rapidement fixé la première référence chronométrique significative, avant que Piastri ne rejoigne ses concurrents après douze minutes de silence chez McLaren. L’Australien s’est directement hissé au deuxième rang, mais la hiérarchie a évolué avec l’accélération de Leclerc qui a abaissé la marque de référence.

Le rythme s’est intensifié au fil de la première heure sur une piste encore fraîche. Cela a permis à Ocon et Lindblad d’améliorer leurs temps tandis que Hadjar a chaussé des pneus neufs pour progresser. Sergio Pérez a effectué une brève apparition pour un unique tour de vérification avec la Cadillac avant de regagner son garage pour une longue période.

Pendant ce temps, Antonelli a signé le deuxième temps provisoire malgré une température de piste dépassant déjà les 40° C. Juste avant la fin de la première heure, Lindblad et Gasly ont encore gagné quelques positions au classement.

Au cours de la deuxième heure, l’activité s’est orientée vers des relais plus longs et des simulations de course. Antonelli a tenté un tour rapide en pneus neufs sans succès suite à une erreur de pilotage, alors que Leclerc et Lindblad ont privilégié la régularité.

Pérez est finalement ressorti avec des pneus durs pour entamer une simulation de relais très modestes en performance. La séance a été interrompue par un drapeau rouge provoqué par l’immobilisation en piste de la Mercedes d’Antonelli, victime d’une perte de pression pneumatique après avoir bouclé 49 tours.

À la reprise, Gasly, Hülkenberg et Pérez ont profité d’un regain d’activité pour améliorer légèrement leurs chronos personnels. La fin de matinée a été consacrée quasi exclusivement à l’accumulation de kilomètres, Leclerc dépassant le cap des 70 tours couvert.

Alors qu’Aston Martin est restée invisible en piste suite à des problèmes de batterie et de pièces moteur, les autres pilotes ont enchaîné les passages par les stands pour affiner les réglages de leurs monoplaces. La session s’est terminée sur une préparation des équipes pour les essais de départ prévus en toute fin de matinée.

A noter qu’Aston Martin a confirmé subir la suite des problèmes qui ont fait mettre pied à terre à Fernando Alonso hier, liés à la batterie. La journée de roulage sera catastrophique pour l’équipe et son motoriste Honda, qui ne feront rien d’autre que des relais très courts.

Leclerc boucle donc la matinée en tête devant Antonelli et Piastri, confirmant les bonnes dispositions de leurs trois équipes respectives, Ferrari, Mercedes et McLaren. Ocon signe une belle fin d’essais, tout comme Hadjar.

Cadillac a sauvé la mise après un début de journée difficile puisque Pérez a dépassé les 60 tours en piste. Toutes les équipes ont dépassé les 300 kilomètres, sauf Mercedes qui les a frôlés, et Aston Martin qui n’en a fait qu’une dizaine.

En attendant la reprise de la séance à 13h pour les quatre dernières heures de roulage de cette intersaison, vous pouvez voir les dernières photos des tests dans notre galerie du jour.

Les chronos de la matinée :