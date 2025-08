Leclerc surprend les pilotes McLaren F1 et signe une pole surprise en Hongrie

Après trois séances dominées par McLaren F1, les deux premières par Lando Norris et la dernière par Oscar Piastri, difficile d’imaginer que la pole position puisse échapper à un des deux pilotes de l’écurie de Woking.

Cependant, on a déjà vu cette année des week-ends où la concurrence rattrapait McLaren en qualifications alors que l’équipe plafonnait un peu par rapport aux EL3, comme ce fut notamment le cas à Bahreïn.

Il ne faudra donc pas écarter Charles Leclerc, troisième des trois séances, pour la pole position. Lewis Hamilton était également proche, tandis que les Aston Martin semblent prêtes à faire un bon coup, tout comme les Racing Bulls.

Mercedes était dans le top 8 ce midi en EL3, mais l’équipe peine à progresser nettement et semble devoir se contenter de positions aux portes du top 8, alors qu’elle a lutté tout le week-end avec Aston mais aussi Racing Bulls.

La grande inconnue se situe du côté de Red Bull, que l’on n’a jamais vue en telle difficulté cette saison. Laurent Mekies et Pierre Waché, respectivement directeur et directeur technique, ont confirmé tous les deux qu’il n’y avait pour le moment aucune solution trouvée, alors que Max Verstappen était 12e ce midi à 1"2 des McLaren.

15h42 : James Vowles se veut rassurant quant à la fiabilité des Williams, alors que la performance est encore difficile à cerner : "Les problèmes de refroidissement sont derrière nous maintenant. On a beaucoup travaillé pour Silverstone afin de nous assurer que ça fonctionnait comme on le voulait. Comme je l’ai déjà dit, cela nous coûte des millièmes de secondes. Et ce week-end, ça ne nous coûte rien."

15h47 : Alors que l’on redoutait la pluie, ce sont des conditions de canicule qui accueillent cette séance qualificative : il fait 30 degrés dans l’air, et l’asphalte du Hungaroring grimpe à 52 degrés !

15h53 : A noter que les Aston Martin, Haas, Racing Bulls, ainsi que Yuki Tsunoda disposent de cinq trains de pneus tendres neufs, tandis que les McLaren, Ferrari, Mercedes, Alpine, Sauber, ainsi que Max Verstappen ont à leur disposition quatre jeux de gommes tendres.

15h58 : Un gros front orageux passe près du circuit mais ne devrait pas atteindre le Hungaroring. en revanche, le ciel devrait s’assombrir.

16h00 : C’est parti pour les qualifications !

Q1 - 18 minutes

16h01 : Carlos Sainz et Alex Albon sont les deux premiers à sortir en piste dès la première minute de séance. La température de piste a déjà un peu baissé à 48 degrés, mais cela reste très chaud.

16h03 : Max Verstappen et Yuki Tsunoda sont également en piste.

16h04 : Sainz en termine en 1’18"282 et Albon fait mieux en 1’17"441.

16h05 : La piste est de plus en plus chargée, et il ne reste que les Sauber et les Alpine au stand, mais elles sont toutes en train de sortir.

16h06 : Verstappen prend largement la tête en 1’16"346. Malgré l’optimisme d’Albon hier, Williams semble en retrait.

16h07 : Tsunoda prend la deuxième place à moins de deux dixièmes de Verstappen, et Lando Norris se place en tête en 1’15"927. Il est battu par Oscar Piastri en 1’15"554. Lewis Hamilton se place troisième à 0"018 de Norris.

16h08 : Fernando Alonso et Lance Stroll placent leurs Aston Martin en quatrième et cinquième place, et Charles Leclerc est sixième ? Isack Hadjar s’intercale entre les Aston, et Verstappen est déjà repoussé huitième.

16h09 : Andrea Kimi Antonelli puis George Russell se placent en deuxième place. Le Britannique est à 0"073 de la tête, Antonelli est à deux dixièmes. Franco Colapinto et Nico Hülkenberg se placent devant Verstappen.

16h10 : Sainz et Albon améliorent tour à tour, se plaçant successivement à la 15e place. Cela va être difficile pour l’équipe Williams de sortir de la Q1.

16h14 : Stroll améliore son chrono et prend la troisième place, tandis qu’Alonso signe les meilleurs secteurs sur tout le circuit et prend la tête en 1’15"281 !

16h15 : Esteban Ocon se plaint d’une vis coincée sur son pneu avant droit, mais elle n’est pas dans la gomme. Tous les pilotes ressortent pour un dernier tour.

16h16 : Piastri reprend la main en 1’15"211. Norris remonte troisième juste derrière Alonso. A noter que les progressions sont logiques car la piste a perdu 9 degrés en moins de 20 minutes !

16h17 : Hadjar signe le troisième chrono, Verstappen remonte septième et Tsunoda neuvième. Bortoleto prend la cinquième position ! Sainz améliore de nouveau et se place setptième.

16h18 : Albon ne fait pas mieux que 17e, alors que Leclerc est dans la zone des éliminés mais améliore. Gasly ne fait pas mieux que 13e, et Colapinto prend le 11e chrono ! Bearman remonte dixième et Hamilton prend la neuvième place.

16h19 : Leclerc remonte cinquième et sauve une Q2. Lawson progresse à son tour et élimine Tsunoda, qui est pourtant plus proche de Verstappen qu’il ne l’a jamais été, à 0"163.

Les éliminés sont Tsunoda, Gasly, Ocon, Hülkenberg et Albon.

16h23 : Le départ de la Q2 est retardé, car les commissaires nettoient les graviers dans l’antépénultième virage.

16h24 : Le début de la Q2 aura lieu à 16h27 !

16h27 : C’est parti pour la Q2 !

Q2 - 15 minutes

16h28 : La température de la piste continue de baisser, elle est à 41 degrés.

16h30 : Il y a un peu de pluie au virage 1 et au virage 5 mais elle ne devrait pas rester !

16h31 : Antonelli fait un temps de 1’16"386, Russell fait mieux en 1’16"057 mais Stroll le bat en 1’15"680. Et Alonso signe le meilleur temps en 1’15"395 ! Hadjar se place troisième et Bearman quatrième.

16h32 : Verstappen est sixième derrière Russell, et devant Lawson et Bortoleto. Norris prend la tête en 1’14"890. Hamilton n’est provisoirement que neuvième. Piastri en termine avec son chrono et échoue à 0"051 de son équipier ! Les McLaren ont une demi-seconde d’avance sur Alonso.

16h33 : Et Leclerc est seulement dixième ! Les deux pilotes, comme Verstappen, ont utilisé des pneus usés, mais le retard de 1"2 semble important.

16h35 : Leclerc se montre agacé par son placement sur la piste au premier run de la Q2 : "Concentrez-vous sur une chose, je veux sortir le plus tôt possible. Je veux le moins de pilotes possibles devant moi dans la voie des stands. C’est tout ce que je veux" lance-t-il à la radio.

16h37 : Stroll est le seul en piste, alors que l’asphalte vient de perdre encore un degré, à 40 degrés.

16h38 : Stroll améliore et prend le troisième temps à 0"239 de Norris. Leclerc a été écouté et il est troisième en piste parmi les pilotes qui vont refaire un temps.

16h39 : Les pilotes Aston Martin ne sont pas sortis des stands et ont confiance pour le passage en Q3.

16h40 : Bearman remonte cinquième devant Hadjar et derrière les Aston Martin. Leclerc remonte à son tour cinquième après une erreur sur son chrono rapide. Et Hamilton est septième, derrière Bearman !

16h41 : Lawson remonte septième, et Russell prend le quatrième temps. Antonelli remonte huitième mais se fait déjà passer et Verstappen prend le huitième temps provisoire.

16h42 : Colapinto dépasse Sainz, qui le repasse. Et le chrono d’Antonelli est annulé !

Les élminés sont Bearman, Hamilton, Sainz, Colapinto et Antonelli.

16h46 : Saluons Bortoleto qui signe sa troisième entrée en Q3 en quatre courses, tandis que Stroll met fin à une série de quatre éliminations en Q1 de la plus belle des manières.

16h50 : C’est le moment de la dernière partie des qualifications !

Q3 - 12 minutes

16h52 : Stroll, Leclerc, Verstappen, Lawson et Bortoleto sont en piste avec des pneus usés, tandis que les autres ont des gommes neuves. Hadjar est pour le moment au stand et ne fera surement qu’une tentative.

16h53 : Stroll en termine avec un chrono de 1’16"660 après une erreur, et avec ses pneus usés. Alonso fait mieux en 1’16"025 et Lawson s’intercale, tout comme Leclerc qui est à six dixièmes d’Alonso !

16h54 : Norris prend la tête en 1’15"494, battu par Piastri en 1’15"398 ! Mais c’est Russell qui surprend en allant très vite, et il se place troisième à deux dixièmes de Piastri.

16h55 : Verstappen fait mieux que Leclerc et se place cinquième, alors que le chrono de Strolla été annulé. Bortoleto est huitième et dernier à ne pas avoir de chrono, puisque Hadjar est toujours au stand.

16h57 : "Ca allait dans tous les sens, il y avait de grosses bourrasques" : Russell fait un commentaire qui semble donner la raison de son erreur dans le dernier virage.

16h58 : Les pilotes Aston Martin, Stroll puis Alonso, sont les premiers à sortir. Leclerc suit, devant Hadjar et puis Norris. C’est le moment de vérité au Hungaroring !

16h59 : Stroll prend le troisième temps à un dixième de Piastri, et Alonso améliore à 0"083 en deuxième position ! Les Aston Martin jouent avec les top teams ce week-end !

17h01 : Leclerc prend la tête de la séance en 1’15"372 !

17h02 : Hadjar signe le septième chrono, Piastri reste à 26 millièmes de Leclerc et Norris ne fait pas mieux que troisième à 0"041 !

17h03 : Bortoleto signe le septième temps, et Verstappen ne fait pas mieux que huitième !

C’est donc une pole position pour Leclerc, totalement inattendue devant les McLaren ! Piastri l’accompagnera en première ligne, et Norris sera en deuxième ligne aux côtés de Russell.

Alonso et Stroll signent un très beau résultat pour Aston Martinet ils occuperont la troisième ligne devant Bortoleto et Verstappen, puis Lawson et Hadjar.