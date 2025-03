’Je me sens mal’ : Bearman regrette d’avoir jubilé à la radio

Oliver Bearman était heureux d’avoir dépassé une Alpine ainsi qu’une Red Bull lors du Grand Prix de Chine ce week-end... et peut-être un peu trop ! Le pilote Haas F1 a lancé un "ciao !" à la radio qu’il a regretté après coup, car il s’est rendu compte que cela pouvait être irrespectueux pour ses rivaux.

"C’était littéralement sur le moment, et je me sens vraiment mal maintenant parce que je n’étais pas irrespectueux" a déclaré Bearman. "J’étais juste heureux et je voulais le partager avec l’équipe, mais je ne le referais pas."

"J’étais vraiment heureux parce qu’il est difficile de doubler en F1, et surtout en ce moment, nous avons du mal avec la vitesse de pointe, donc vous devez vraiment vous préparer à doubler pendant deux ou trois tours et être vraiment intelligent."

"Ce n’est pas comme si vous vous lanciez après avoir préparé la batterie pendant deux ou trois tours et en ayant eu une chance. Les deux dépassements que j’ai effectués lorsque j’ai dit cela se sont faits en virage, ce qui est toujours amusant. Mais je n’essayais pas d’être impoli."

Le Britannique regrette la manière dont la FOM a diffusé l’extrait, après son dépassement sur Carlos Sainz, et il déplore un aspect mensonger du montage des séquences : "Je me sens vraiment, vraiment mal d’avoir dit ça. Ils m’ont piégé, parce que je n’ai pas dit ça à Carlos. Ils l’ont joué à un moment étrange parce que je ne l’ai pas dit à Carlos."

"Je l’ai dit à [Liam] Lawson et à l’Alpine parce que je les ai croisés. Et c’est toujours le dépassement le plus amusant à faire pour un pilote de course. J’ai pris l’extérieur, ils ont allongé leur freinage dans le virage, donc je les ai eus à la sortie, et c’est toujours cool."

"Je voulais juste éclaircir ce point. Ce n’était pas contre Carlos. Mais oui, j’ai eu beaucoup de plaisir avec ça, beaucoup de confiance sur les freins. J’ai eu un petit blocage en essayant de dépasser [Lance] Stroll à un moment donné. Mais j’en ai tiré les leçons, et après ça, j’ai vraiment apprécié la course."