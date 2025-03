McLaren F1 a progressé dans un ’domaine important’ en 2025

L’an dernier, McLaren F1 avait perdu de nombreuses places lors des départs, notamment quand Lando Norris était en pole position devant Max Verstappen. Andrea Stella, le directeur de l’équipe, se félicite que les deux pole positions des courses du début de saison 2025 se soient transformées en première place après le premier virage.

"Le départ de nos deux pilotes a été excellent" a déclaré Stella à Viaplay au sujet de la course en Chine. "Lando a gagné une position. Oscar a pris un très bon départ depuis la pole position. Du point de vue du départ, nous semblons être dans une meilleure situation que l’année dernière. Nous devons maintenir cette tendance."

"J’espère que nous aurons des départs en tête de grille et que nous pourrons consolider les bonnes performances de la voiture. Les départs sont l’une des choses les plus importantes en Formule 1, donc un autre domaine où nous devons vérifier ce que nous faisons et nous assurer que nous le maitrisons."

En revanche, McLaren a connu un souci au niveau de la fiabilité sur la pédale de freins de la MCL39 de Norris, et Stella veut que ce domaine soit amélioré : "Nous devons avant tout faire en sorte que ce genre de problèmes ne se reproduise plus, car ils mettent en péril un résultat très important pour l’équipe."

"Nous avons donc du pain sur la planche en termes de fiabilité. Nous avons obtenu de très bons résultats en matière de fiabilité l’année dernière, mais cette année, nous avons frôlé l’échec lors de certaines courses. Nous devons donc nous pencher sur cette question."