Haas F1 gâche une belle occasion au Brésil, Câmara termine son premier Grand Prix

Haas a vécu un GP du Brésil particulièrement frustrant, avec une 17e place pour Oliver Bearman et une 20e pour Rafael Câmara, qui effectuait ses débuts en Formule 1 devant son public. Parti d’une remarquable sixième position sur la grille, son meilleur résultat en qualifications depuis son arrivée dans la discipline, Bearman espérait profiter des conditions changeantes pour inscrire de nouveaux points. Mais plusieurs arrêts aux stands trop lents ont compromis ses ambitions. De son côté, Câmara a découvert les exigences d’une course de F1 dans des conditions météorologiques difficiles, accumulant une expérience précieuse malgré un résultat qui le laisse insatisfait.

Le GP du Brésil, vingtième manche du championnat du monde 2026 de Formule 1, n’a pas permis à Haas de concrétiser les espoirs nés des qualifications. L’écurie américaine avait pourtant placé ses deux monoplaces dans une position intéressante sur la grille de départ.

Oliver Bearman s’élançait depuis la sixième place, la meilleure position de départ de sa carrière, tandis que Rafael Câmara, appelé à disputer son premier Grand Prix de Formule 1 à domicile, occupait le onzième rang.

Mais la pluie tombée avant le départ, puis les changements de conditions tout au long de l’épreuve, ont rendu la gestion de la course particulièrement délicate. Les deux pilotes ont finalement terminé loin des points, au terme d’une journée marquée par plusieurs passages aux stands.

Comme une grande partie du peloton, Bearman a pris le départ avec les pneus intermédiaires en raison de la piste encore humide.

Le Britannique a connu un premier tour mouvementé, au cours duquel il a perdu plusieurs positions. Il s’est finalement stabilisé à la dixième place, qu’il a conservée pendant son premier relais.

Lorsque la piste a commencé à sécher, Haas a décidé de le rappeler aux stands au 16e tour pour monter des pneus tendres, le point de transition entre intermédiaires et slicks ayant été atteint.

Mais un arrêt particulièrement lent a fait chuter Bearman jusqu’à la 18e position, compromettant sérieusement ses espoirs de terminer dans les points.

Le pilote Haas est ensuite repassé aux stands au 49e tour pour monter un nouveau train de pneus tendres, avant de devoir effectuer un troisième arrêt au 61e tour, lorsque le retour de la pluie a imposé un passage aux intermédiaires. Il a finalement franchi la ligne d’arrivée en 17e position.

Bearman a reconnu avoir connu un début de course agité, sans toutefois considérer cet épisode comme déterminant pour son résultat final.

"J’ai eu un petit moment délicat au départ, mais rien de grave. J’ai perdu quelques positions, mais je les ai ensuite récupérées, donc au final, cela s’est équilibré", a expliqué le Britannique.

"Après cela, j’ai subi plusieurs arrêts aux stands très lents et je n’ai pas pu revenir dans la course à partir de là."

"Je veux maintenant rentrer chez moi et repartir sur de nouvelles bases. Ces trois dernières semaines ont été décevantes, avec deux occasions de marquer des points que nous avons manquées. Nous devons simplement passer à autre chose et faire mieux."

Câmara découvre la F1 dans des conditions particulièrement difficiles

De l’autre côté du garage, Rafael Câmara a vécu une journée très différente.

Le Brésilien effectuait ses grands débuts en Formule 1, avec la particularité de disputer sa première course devant son public, sur le circuit d’Interlagos.

Parti onzième en pneus intermédiaires, le jeune pilote a dû immédiatement s’adapter aux conditions délicates et à l’intensité des batailles au cœur du peloton. Son objectif initial était avant tout de conserver sa monoplace en piste et de trouver progressivement son rythme, alors que l’adhérence évoluait constamment.

Haas l’a rappelé aux stands au 15e tour pour passer aux pneus tendres, un changement qui l’a fait ressortir en 21e position. Câmara a ensuite effectué un deuxième arrêt au 50e tour, pour monter un nouveau train de pneus tendres, avant de repasser aux intermédiaires au 61e tour lorsque les précipitations ont repris.

Il a finalement été classé 20e pour sa première apparition en Grand Prix.

Le Brésilien a reconnu que les conditions rencontrées rendaient cette découverte de la Formule 1 particulièrement exigeante.

"Ce n’était vraiment pas facile, avec toutes les conditions différentes que nous avons rencontrées au cours d’une seule course. Au début, il s’agissait surtout de rester sur la piste, et j’ai commis quelques erreurs. C’était assez délicat", a-t-il expliqué.

"Le point positif, c’est qu’il n’y a eu aucun dégât aujourd’hui et que j’ai énormément appris. Mais il me reste encore beaucoup de choses à apprendre pour l’avenir."

"Je pense qu’il y a beaucoup d’éléments que nous devons analyser avec l’équipe et mettre en place pour la prochaine fois."

"D’un côté, j’essayais de profiter de ma première course en Formule 1, à domicile, donc c’était agréable. Mais de mon côté, je n’étais pas totalement satisfait de la manière dont nous avons terminé aujourd’hui."

"C’était un week-end durant lequel j’ai l’impression d’avoir presque tout vécu, donc j’ai énormément appris pour l’avenir."