’J’ai tout donné’ : Leclerc ’ne regrette rien’ après sa deuxième place à Singapour

Charles Leclerc a signé une belle deuxième place à Singapour, lors d’un dimanche marqué par un cafouillage stratégique phénoménal chez Ferrari. Mais le Monégasque n’a pas été affecté par ces décisions mal gérées, et il a pu fournir une course d’attaque pour aller chercher un nouveau podium. Cependant, il a reconnu dès le tour d’honneur que la SF-26 manquait de rythme face à la Red Bull RB22.

Il explique notamment avoir trop abîmé ses pneus dans le premier relais, c’est ce qui lui a coûté du temps et l’a obligé à adapter un peu sa stratégie et a conditionné la suite de sa course, même si cela n’aurait pas drastiquement changé le scénario.

"On était plutôt forts en début de course, mais on a eu plus de dégradation dans le premier relais. On a fait une stratégie différente de celle de Max avec la Safety Car, je pensais que ça irait jusqu’à la fin, mais j’ai attaqué un peu trop et j’ai dégradé mes pneus un peu plus que les autres" a expliqué Leclerc.

"Mais j’ai tout donné et je ne regrette rien, je ne pense pas que j’avais quelque chose à faire mieux aujourd’hui, à part être un peu plus agressif au départ, mais c’est comme ça."

Il avait récemment déclaré que Ferrari manquait de performance pour gagner régulièrement, et alors que la Scuderia est maintenant au niveau de Mercedes voire légèrement devant, c’est Red Bull qui a pris la main.

"Je pense toujours ça, on a amené des pièces sur la voiture pour nous aider à faire quelques petits progrès, mais ça n’a pas suffi et on doit tout donner jusqu’à la fin et amener quelques évolutions pour être au niveau."