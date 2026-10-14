Antonelli était si rapide que Mercedes a changé son moteur pour vérifier !

La précocité d’Andrea Kimi Antonelli avait déjà impressionné Mercedes bien avant son arrivée en Formule 1, au point de pousser l’écurie allemande à mener une vérification pour comprendre l’origine de sa domination en Formule 4. James Vowles, aujourd’hui directeur de Williams mais autrefois impliqué dans le développement du jeune Italien chez Mercedes, a révélé que ses performances étaient tellement supérieures à celles de ses adversaires que Toto Wolff et ses collaborateurs avaient envisagé un avantage technique. Une anecdote qui prend une dimension particulière alors qu’Antonelli domine désormais le championnat du monde de F1.

Avant de devenir l’un des principaux visages de la nouvelle génération de pilotes de Formule 1, Antonelli avait déjà attiré l’attention de Mercedes grâce à ses résultats exceptionnels en karting.

Mais si son talent était évident dans cette discipline, son passage à la monoplace représentait une étape déterminante. Les responsables du programme de jeunes pilotes voulaient vérifier que sa rapidité pouvait se traduire dans une catégorie où les exigences techniques et les sensations de pilotage étaient très différentes.

C’est lors de sa première saison complète dans le championnat italien de Formule 4, en 2022, que l’Italien a véritablement convaincu ses responsables.

Interrogé par la chaîne officielle de la Formule 1, James Vowles a expliqué que la supériorité affichée par Antonelli avait immédiatement suscité l’étonnement.

"Il était fantastique en karting, mais on ne sait jamais vraiment comment les performances en karting vont se traduire en monoplace. Pourtant, dès sa première année en monoplace, il ne s’est pas contenté de gagner : il avait deux dixièmes et demi d’avance sur tous les autres."

"Cela n’arrive pas en Formule 4. Tout le monde expliquait cela en disant qu’il avait énormément roulé lors des essais, mais ce n’était pas le cas : il n’avait effectué que six journées d’essais."

L’écart de performance était tel que les dirigeants de Mercedes ont commencé à se demander si la domination d’Antonelli ne provenait pas, au moins en partie, de la qualité de son matériel.

À l’époque, Vowles travaillait encore pour l’écurie allemande. Avec Toto Wolff et Gwen Lagrue, responsable du programme de jeunes pilotes, il a donc décidé de chercher une explication plus précise à cette avance inhabituelle.

Les trois hommes voulaient notamment s’assurer que leur jugement n’était pas faussé par les performances du châssis ou du moteur utilisés par Antonelli.

"Nous nous posions également une question, et c’était une discussion entre Toto, Gwen et moi : est-ce que notre jugement n’était pas biaisé simplement parce que nous disposions d’un très bon châssis, parfaitement assemblé et d’un très bon moteur, lui aussi à son maximum ?"

Mercedes a alors pris une décision particulièrement révélatrice : remplacer volontairement le moteur de la monoplace du jeune Italien en cours de saison pour observer si ses performances allaient évoluer.

Le résultat n’a fait que renforcer les convictions de ses responsables.

"À un moment de la saison, nous avons donc retiré le moteur pour en installer un autre. Nous avons volontairement procédé à cet échange et il a continué à gagner. Même avance."

"À partir de ce moment-là, si vous m’aviez posé la question, je vous aurais répondu qu’il était vraiment, vraiment très bon. J’ai rarement vu une transition aussi réussie vers la monoplace. Et il a continué sur cette lancée tout au long de sa carrière dans les catégories de promotion."

Antonelli a finalement remporté 13 des 22 courses disputées en Formule 4 cette année-là, confirmant que sa domination ne reposait pas uniquement sur un éventuel avantage matériel.

La saison suivante, en 2023, il a poursuivi son ascension en remportant le championnat d’Europe de Formule Régionale. Ces résultats ont convaincu Mercedes d’accélérer considérablement son parcours vers la Formule 1.

Plutôt que de suivre une progression traditionnelle à travers toutes les catégories intermédiaires, Mercedes a choisi de faire directement passer Antonelli de la Formule Régionale à la Formule 2.

L’écurie a parallèlement mis en place un programme intensif de préparation à la Formule 1, avec l’objectif de permettre à l’Italien d’accéder rapidement à la catégorie reine.

Pour Vowles, cette stratégie représentait un pari audacieux, mais nécessaire pour exploiter le potentiel exceptionnel du pilote.

"Mercedes a pris une décision très courageuse, et c’était la bonne, en le faisant directement passer en Formule 2, tout en mettant en place en parallèle un programme de préparation à la F1 très intensif."

"Et je pense qu’il a sans aucun doute souffert du fait que son ascension vers la Formule 1 ait été aussi rapide. Il a donc passé une année à essayer de rattraper son retard."

La première saison d’Antonelli en Formule 1 a effectivement été marquée par des difficultés et une période d’apprentissage parfois exigeante. Mais en 2026, le pilote Mercedes a franchi un cap spectaculaire. Une progression qui impressionne même Vowles, pourtant l’un des premiers responsables à avoir identifié son potentiel.

"Bravo à Toto et à toute l’équipe. C’était une décision courageuse. Et elle s’est révélée totalement payante. Ils ont fait preuve d’une grande confiance."

"Parce que, parfois, lorsqu’on lisait certains titres dans la presse, tout le monde se demandait ce qu’ils étaient en train de faire. Mais moi, je savais qu’il possédait un énorme potentiel de performance."

"Je pense que le bond qu’il a réalisé cette année a probablement surpris la plupart des gens. Peut-être pas l’équipe, qui avait peut-être une meilleure connaissance de son potentiel, mais personnellement, je suis très impressionné par les progrès qu’il a accomplis."

"Parce qu’il ne s’agit pas seulement de la vitesse qu’il a acquise : il ne commet pas non plus d’erreurs. Notamment parce qu’il maîtrise la situation."

Vowles prend pour exemple la remontée réalisée par Antonelli lors du Grand Prix d’Italie à Monza.

"Il s’est frayé un chemin depuis le fond de la grille jusqu’à l’avant du peloton. C’est une course menée avec maturité. C’est une performance difficile à réaliser."

"Je crois que j’ai regardé cela à un moment donné et que je me suis demandé : comment diable a-t-il réussi à gagner huit places ? Enfin bref, tant mieux pour lui."