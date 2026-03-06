Nouvelle ère en F1 : Wolff, Newey et Lowdon confiants pour la course malgré les inconnues

Les inconnues sont nombreuses avant le premier départ et le premier Grand Prix de la saison dimanche. Comme souvent lors d’un changement majeur de règles techniques, les équipes et les observateurs s’interrogent sur la physionomie du spectacle : certaines voitures seront-elles nettement plus compétitives que d’autres ? Le peloton sera-t-il serré ou au contraire déséquilibré ? Et surtout, comment le public percevra-t-il cette nouvelle génération de monoplaces ?

Malgré ces interrogations, l’engouement autour du premier week-end de course en Australie reste immense. Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus sur le circuit de Melbourne, tandis que des millions d’autres suivront l’événement à la télévision. Dans ce contexte d’attente et de curiosité, plusieurs figures majeures du paddock ont livré leur point de vue sur le spectacle à venir. Toto Wolff, Adrian Newey et Graeme Lowdon ont ainsi partagé leur perception de ce que pourrait réserver cette première course sous la nouvelle réglementation, entre incertitude technique, potentiel de surprises et enthousiasme du public.

Du côté de Mercedes, Toto Wolff ne cache pas son optimisme. Pour le directeur de l’écurie allemande, l’immense affluence attendue ce week-end illustre déjà l’attrait intact de la discipline, malgré les interrogations liées aux nouvelles règles.

"Je crois qu’il est prévu plus de 500 000 spectateurs ce week-end. L’enthousiasme est énorme et tout le monde est heureux de voir les voitures et les pilotes en piste. Bien sûr, comme avec toute nouvelle réglementation, ce sera différent d’une certaine manière. Comme vous le dites, certaines voitures vont peut-être avoir du mal, d’autres non. Nous pourrions peut-être voir quelques surprises. Donc non, je ne suis pas du tout inquiet. Ce n’est pas le mot qui me viendrait à l’esprit quand je pense au facteur divertissement, au spectacle et au sport que nous allons voir samedi et dimanche."

Adrian Newey insiste surtout sur l’imprévisibilité qui accompagne toujours l’introduction d’une nouvelle réglementation en Formule 1. Pour le célèbre ingénieur britannique, qui risque de ne pas voir ses AMR26 alignées en course faute de batteries, les doutes exprimés avant une saison sont presque une constante dans l’histoire du championnat.

"Oui, je pense que, comme Toto l’a dit, il est très difficile de faire des prévisions. D’une certaine manière, en Formule 1, à chaque fois qu’il y a de nouvelles réglementations, il y a beaucoup de négativité au départ, et d’une manière ou d’une autre, tout finit toujours par fonctionner le moment venu. Et je pense que ce sera encore le cas cette fois-ci."

Enfin, chez Cadillac F1, Graeme Lowdon met surtout en avant l’intérêt considérable suscité par cette nouvelle saison. Pour le dirigeant, l’affluence sur place comme l’audience attendue devant les écrans témoignent de la curiosité du public face à ces changements.

"Oui, je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter. C’est fantastique de voir une foule aussi nombreuse, et ils sont évidemment là parce qu’ils aiment les Grands Prix, et c’est exactement ce qu’ils auront dimanche. Je suis sûr que beaucoup de gens vont se brancher, quel que soit le moment de la journée pour eux, pour regarder la course également. Je pense qu’il y a tout simplement un niveau d’intérêt énorme, peut-être justement à cause du changement de réglementation."