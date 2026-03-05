Hadjar aimerait ’un podium’ mais veut d’abord des points et le drapeau à damier

Isack Hadjar va débuter sa deuxième saison en F1, et sa première au sein de Red Bull après une première année passée chez Racing Bulls. De quoi changer de position dans la hiérarchie et aussi dans l’ampleur de l’équipe dans laquelle il évolue.

Le pilote français espère rapidement remonter sur le podium, après l’avoir atteint une fois l’année dernière à Zandvoort, mais il pense que le début de saison nécessitera d’être prudent quant à ses attentes, entre volonté de fiabilité et points à la clé.

"Je suis heureux de me battre normalement pour de meilleurs résultats cette année, c’est une toute nouvelle aventure et je suis impatient de voir quels seront nos progrès cette année" a déclaré Hadjar.

"Pour cette nouvelle saison, avec la nouvelle réglementation, il sera important de finir les premières courses pour comprendre où on doit aller avec la voiture pour faire une seconde moitié solide est le plus important."

"Je peux normalement m’attendre à des points. Ce n’est pas ce que nous espérons, mais si nous finissons la course c’est déjà un bon début. Mais je pense que nous avons une bonne voiture, je vise plutôt un podium mais je ne suis pas sûr de là où nous sommes."

Interrogé sur les performances intrinsèques de la RB22, le Français est prudent : "Si je me base uniquement sur ce que j’ai vu lors des essais, et pour le moment, il semble que nous ayons une bonne voiture de course, et c’est le principal."

"Mais je ne pense pas que nous soyons exceptionnels sur un tour complet. Cela pourrait s’avérer un peu délicat. Mais honnêtement, qu’importe ce qui se passera lors de la première course ? Ce qui compte vraiment, c’est la façon dont on termine la saison et dont on construit les prochaines années de cette nouvelle ère."

Son retour dans le peloton l’an dernier a été un retour à des batailles moins habituelles pour lui : "Je me battais pour les podiums et les victoires depuis le karting, donc l’année dernière a été une période inédite pour moi."

"Mais je l’ai passée avec succès. Maintenant, savoir que je peux prétendre à de meilleurs résultats, c’est ce qui me motive, et je préfère donc être dans cette position. Je n’ai aucun doute que je serai au niveau."

Son premier Grand Prix en Australie l’an dernier s’était terminé avant même le départ, mais ça ne l’a pas fait perdre confiance longtemps en sa chance d’évoluer en Formule 1 : "Quand j’ai eu mon accident, cinq secondes après non, mais quelques heures plus tard oui, ça change très vite, et j’ai toujours eu cette croyance, c’est ce qui me motive."