Piastri est perdu et frustré après sa 8e place en qualifs à Mexico

Oscar Piastri a vécu une séance de qualifications compliquée à Mexico, incapable de se hisser au niveau espéré dans une McLaren pourtant compétitive. Il n’est que 8e temps, 7e sur la grille grâce à la pénalité de Carlos Sainz, alors que Lando Norris a joué la pole sans souci !

Sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez où la moindre erreur se paie cher, l’Australien n’a jamais trouvé le rythme pour rivaliser avec Lando Norris, clairement plus à l’aise tout au long du week-end. Une situation frustrante pour Piastri, toujours en lutte dans la course au titre avec Max Verstappen et son équipier, et qui devra désormais compter sur un départ agressif et une stratégie inspirée pour sauver de gros points en course.

Le pilote McLaren reconnaît surtout qu’il reste à comprendre pourquoi la performance n’était pas au rendez-vous.

"Il n’y a tout simplement pas de rythme, ce qui est un peu mystérieux," dit Piastri.

"L’écart avec Lando a été plus ou moins le même tout au long du week-end, nous allons donc examiner ce qui n’allait pas. C’est évidemment un peu frustrant."

"Mes sensations dans la voiture n’ont pas beaucoup changé. C’est juste que ce week-end et le week-end dernier, j’ai eu l’impression que le rythme n’était pas au rendez-vous."

"Je ne sais pas encore exactement pourquoi, donc nous allons chercher la cause."

"Je vais faire de mon mieux demain, déjà dans la longue ligne droite menant au premier virage. Ce sera l’occasion de progresser de quelques places peut-être."

"Ensuite nous verrons ce que je peux faire."

Piastri est plus lent que Norris dans chaque virage

Andrea Stella, directeur de l’écurie McLaren, a admis après les qualifications que la situation est délicate pour le leader du championnat.

"Il y a quelques points à revoir du côté d’Oscar. Il lui est plus difficile d’utiliser la voiture lorsque les conditions sont glissantes, comme c’était également le cas à Austin. C’est quelque chose que nous devons revoir et améliorer pour demain."

"Oscar, par rapport à Lando, perd quelques millisecondes dans pratiquement chaque virage. Il doit donc trouver le bon feeling dans ces conditions et pousser un peu plus dans chaque virage.

Il est difficile pour lui de pousser un peu plus sans rencontrer de problème."

"Je pense que le rythme de course est bon pour les deux pilotes. Je suis sûr qu’Oscar pourra regagner quelques places."