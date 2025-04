Horner : Red Bull doit sa victoire à Suzuka à un Verstappen ’exceptionnel’

Red Bull Racing ne s’attendait certainement pas à un tel week-end au Japon, avec la pole et la victoire de Max Verstappen.

Et tout cela est évidemment à mettre au crédit de Max Verstappen selon son directeur, Christian Horner.

Le Néerlandais au pu imposer sa RB21 blanche en hommage à Honda devant le public japonais, ce qui constitue aussi un beau symbole pour le constructeur.

"Max a été absolument exceptionnel ce week-end. Le plus dur a été fait hier, mais il a été parfait en course. C’est super pour nous et pour Honda, ici, à Suzuka."

"On a roulé avec la livrée Honda pour les remercier du partenariat incroyable qu’on a eu ensemble, sans oublier qu’il reste 21 courses. Gagner et le faire ici au Japon est un grand résultat et un beau remerciement pour eux."

"McLaren était rapide, mais nous avons réussi à être encore plus rapides pour les contenir et les maintenir derrière."

"Max a mis les pneus de la voiture à rude épreuve pour rester devant. Nous avons travaillé dur pour lui donner une voiture dont il a pu tirer le meilleur parti. Il est comme Monsieur Motivateur pour nous."

Horner a aussi noté de bons signes pour son nouveau 2e pilote même s’il n’a pas fini dans les points.

"Yuki Tsunoda s’est lui parfaitement adapté à la voiture et à l’équipe. Il devrait progresser lors des prochaines courses."

"Il a fait un dépassement et nous avons fait l’undercut sur Pierre Gasly. Son rythme était bon et il était dans l’aileron arrière de Fernando Alonso pendant tout le deuxième relais. La qualification a dicté le résultat mais il a donné de bons retours et s’est bien intégré."

"Bravo aussi à Isack Hadjar pour une très belle performance aujourd’hui, et c’était bien de voir Liam Lawson arriver à être rapide aussi."

Le directeur de Red Bull Racing reconnait tout de même que le championnat constructeurs sera difficile à gagner encore une fois.

"Notre priorité est le championnat des pilotes. Le championnat des constructeurs sera plus difficile, mais l’année est longue et il ne faut jamais abandonner. On a besoin des deux voitures et on doit mettre Yuki dans le rythme rapidement. Mais aujourd’hui, c’était Max contre les McLaren."

"C’est un marathon et les choses peuvent changer. Il s’agit de maximiser ses chances, et c’est ce que nous avons fait ce week-end."

"Ce fut l’un des meilleurs week-ends de Max."

"Max, sans conteste, est le meilleur pilote du monde actuellement, mais on est une équipe, pas un pilote. Gagner est un véritable stimulant."

La RB21 n’est pas sur le point d’être plus constante et équilibrée à court terme malheureusement.

"Nous savons que cette voiture a des défauts et nous savons où nous devons nous améliorer. Nous n’avons pas fait les ajustements d’aileron avant que nous aurions voulu, mais Max a travaillé avec ses ingénieurs pour améliorer la voiture, c’est un travail d’équipe."

"On ne s’est pas fait avoir non plus par le coup de bluff de McLaren. Ca n’avait aucun sens de s’arrêter tôt car ils seraient sortis dans le trafic. Après qu’ils ont arrêté Oscar en premier, il était clair qu’ils allaient arrêter Lando. Et ce week-end, les deux mécaniciens numéro 1 de la voiture ne se sentaient pas bien, ils sont restés au Royaume-Uni et nous avions les mécaniciens de réserve, donc l’arrêt a été moins bon et Lando en a profité, mais il n’a jamais été à hauteur de Max donc les commissaires ont pris la bonne décision."