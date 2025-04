Haas F1 récupère déjà un des pilotes de réserve d’Alpine

Haas F1 a annoncé Ryō Hirakawa comme pilote de réserve officiel pour cette saison de Formule 1 2025.

Le pilote japonais, qui a pourtant été signé pendant l’hiver par Alpine F1 et qui évolue actuellement chez Toyota GAZOO Racing en Championnat du monde d’endurance FIA, rejoint l’équipe américaine après une performance réussie lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi en décembre dernier, où il a piloté la VF-24 de l’équipe.

Ayant participé à plusieurs séances d’essais libres avec différentes équipes de F1, de 2024 jusqu’au week-end dernier au Japon avec Alpine F1, Hirakawa apporte son expérience du paddock et prendra le volant de la VF-25 lors de quatre séances d’essais libres cette saison.

Il remplacera Ollie Bearman pour les EL1 ce week-end à Sakhir, le vendredi 11 avril, avant le Grand Prix de Bahreïn, puis à nouveau au Mexique plus tard dans la saison, alors que son coéquipier Esteban Ocon laissera sa place à Hirakawa pour les séances d’essais libres en Espagne et à Abu Dhabi.

Vainqueur des 24 Heures du Mans 2022 et double champion Hypercar, le pilote possède une expérience dans de nombreuses disciplines, dont la Super Formula, le Super GT et le Championnat du monde d’endurance.

"Je suis ravi de rejoindre Haas F1 Team. J’apprécie vraiment cette opportunité et j’ai hâte de vivre une nouvelle aventure avec l’équipe," commente Ryō Hirakawa.

"Je participe à ma première séance d’essais libres avec elle dès Bahreïn. C’est donc passionnant d’avoir participé à deux week-ends de course consécutifs et j’ai hâte d’y être. Je tiens à remercier Ayao Komatsu, MoneyGram Haas F1 Team, Morizo-san (Akio Toyoda, président de Toyota Motor Corporation) et Toyota GAZOO Racing pour cette opportunité. C’est un nouveau défi pour moi et j’ai hâte de commencer."

"C’est un plaisir d’accueillir Ryō au sein de MoneyGram Haas F1 Team et de voir son expérience enrichir notre connaissance et notre compréhension de la VF-25," ajoute Ayao Komatsu, directeur de Haas F1.

"Ses retours étaient très détaillés lors des essais d’après-saison l’an dernier. Offrir à Ryō un temps de piste précieux sur quatre circuits différents cette année sera donc bénéfique pour toute l’équipe. Dans le cadre de notre collaboration avec Toyota GAZOO Racing, nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux talents au sein de l’équipe ; c’est un réel plaisir de travailler avec un pilote aussi doué que lui."