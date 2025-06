Horner : avec Max Verstappen, c’est une question de confiance, pas de clause dans le contrat

Christian Horner n’a aucune inquiétude quant à une éventuelle clause de sortie dans le contrat F1 de Max Verstappen, qui pourrait le voir quitter Red Bull à la fin de la saison.

Verstappen disposerait d’une clause dans son contrat Red Bull actuel prévoyant son départ s’il ne figure pas parmi les deux ou trois premiers du championnat des pilotes de F1 à la pause estivale. Les termes exacts sont évidemment secrets selon le Dr Marko, qui avait toutefois confirmé qu’ils étaient "à peu près de cette nature" il y a quelques semaines.

Verstappen occupe actuellement la troisième place du classement pilotes, avec 26 points d’avance sur George Russell. Sa clause est-elle activable ou non ? Seul lui et Red Bull le savent.

L’avenir du Néerlandais en F1 est au cœur des débats depuis l’année dernière, Mercedes s’intéressant à lui, Toto Wolff ayant étudié ses options suite à la décision surprise de Lewis Hamilton de quitter l’équipe pour Ferrari.

Verstappen a été aussi évoqué sur le marché des transferts chez Aston Martin F1, notamment depuis l’arrivée d’Adrian Newey au poste de directeur technique.

S’exprimant après la première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada, Horner a affirmé catégoriquement que Verstappen était bien engagé avec Red Bull.

"Évidemment, les pilotes ont des clauses de performance dans leurs contrats, et c’est à certains moments de l’année, généralement autour de l’été, que les choses se concrétisent," reconnait Horner sans, évidemment, vouloir en dire plus.

"Mais je pense qu’une relation avec un pilote doit aller au-delà d’un simple bout de papier. Il doit s’agir de son aisance et de sa confiance dans l’équipe. Il n’y a jamais eu de discussion avec Max sur le fait qu’il puisse aller ailleurs."

"Son engagement a été total et il est cohérent dans ses échanges avec nous comme avec vous. Pour nous, il s’agit de savoir comment nous pouvons nous améliorer, comment nous pouvons être meilleurs, plutôt que de se référer à un bout de papier. Dans la vie, si vous devez vous référer à un contrat, c’est qu’il y a un problème. Il s’agit d’une relation avec un pilote et de la confiance qu’ils ont l’un envers l’autre."

À l’approche de ce week-end, Verstappen n’est plus qu’à un point de pénalité d’une suspension de course. Horner a refusé de préciser ce que Red Bull ferait si Verstappen était contraint de manquer une course.

"Tout d’abord, c’est une situation que nous voulons absolument éviter. Si cela se produit, nous avons suffisamment de pilotes parmi le vivier de pilotes Red Bull.3

"Lindblad n’en est qu’au tout début de son parcours en Formule 1, après avoir obtenu cette fameuse super licence."

Interrogé sur la promotion d’Isack Hadjar au sein de l’écurie principale, que beaucoup appellent à repousser le plus possible, Horner a répondu : "C’est à Red Bull et à nous seuls de décider. Avec des données, des analyses. Nous gérerions la situation si cela se produisait."