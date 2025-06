Vasseur répond de manière très ferme aux rumeurs le concernant chez Ferrari

Il était très attendu lors de la conférence de presse officielle de la FIA ce vendredi à Montréal : Frédéric Vasseur est l’un des trois invités du jour et il a été évidemment été interrogé sur les fortes rumeurs et spéculations le concernant, lancées de manière conjointe par le Corriere della Serra et la Gazzetta dello Sport en Italie ces derniers jours.

Après avoir eu le soutien de ses pilotes hier, le directeur de l’équipe Ferrari a réagi avec force concernant son avenir, qualifiant la situation de « stupide ».

Ferrari a connu une succession de directeurs d’équipe ces dernières années, n’ayant plus remporté de Championnat du monde depuis 2008. La pression exercée sur l’équipe pour réussir s’accompagne, pour le patron aux commandes, d’une lourde responsabilité : celle de mener l’équipe vers une nouvelle ère de succès, ce qui la place sous le microscope médiatique, notamment en Italie, son fief.

Vasseur n’a pas fustigé tous les médias italiens mais a réservé des mots durs à certains.

"Je dois d’abord rester calme, car je vais devoir rendre compte aux commissaires sinon !" lance le Français.

"C’est une affaire de médias italiens. Pas tous. Je ne pense pas que ce soit moi qui compte, car je peux gérer ça."

"Il s’agit surtout des membres de l’équipe. Lancer certains noms comme ça, je pense que c’est tout simplement irrespectueux envers eux, envers la famille."

"On a eu le cas l’an dernier avec le directeur aéro, Loïc [Serra]. Je ne connais pas l’objectif. Je ne le comprends pas. C’est peut-être pour s’en prendre à l’équipe, mais là, je n’en vois pas l’intérêt. C’est peut-être leur seule chance d’exister. C’est probablement la raison principale, mais ça nuit vraiment à l’équipe."

"À un moment donné, c’est un manque de concentration. Quand on se bat pour le championnat, chaque détail compte. Dès le début du week-end, on ne pense qu’à ça. S’ils ont pour objectif de mettre l’équipe dans cette situation, ils ont atteint leur objectif, mais je pense que ce n’est pas comme ça que nous pourrons remporter un championnat, du moins pas avec ce genre de journalistes autour de nous."

Vasseur a rapidement souligné qu’il était parfaitement conscient de la mission de directeur d’équipe Ferrari et que les championnats étaient primordiaux pour son avenir à long terme.

Lorsqu’on lui a demandé si une telle surveillance médiatique était inhérente au poste de directeur de Ferrari, Vasseur a répondu avec fermeté, défendant farouchement le personnel de l’équipe et accusant le traitement apparemment dur des médias italiens.

"Être directeur d’équipe de Ferrari, je le savais dès mon arrivée, lorsque j’ai pris position sur le fait d’être exposé, je pense que c’est assez facile à gérer. Pour moi. Encore une fois, c’est surtout pour les gens de l’équipe."

"Ces médias travaillent apparemment très dur pour décider un jour que celui-ci sera remplacé, celui-là sera remplacé, celui-là ne sert à rien."

"Honnêtement, c’est très, très dur parce que ces journalistes… je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ils doivent prendre en compte que ces gens ont une famille, une femme, des enfants, et c’est totalement irrespectueux. Maintenant, je ne veux plus parler de cette... bêtise."

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait faire quelque chose pour protéger son équipe, Vasseur a répondu : "Oui, j’irai lundi matin voir les gars et leur dire ’les gars, ce n’est pas vrai’. C’est juste une question de respect."

"Bon c’est bon là, j’ai réussi à me tenir pour éviter une convocation chez les commissaires."

Une plaisanterie pour conclure mais Vasseur n’en pensait pas moins !