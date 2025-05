Antonelli signe la pole position pour le Sprint F1 de Miami

Alors qu’Oscar Piastri a signé le meilleur chrono de la séance libre disputée en début de journée aux Etats-Unis, c’est McLaren F1 qui fait office de favorite pour cette première séance chronométrée du Grand Prix de Miami, puisque c’est l’heure du Sprint Shootout !

En effet, c’est la qualification pour le Sprint, qui se déroulera demain à 18h, heure française, qui prend place pour conclure cette première journée d’action sur le Miami International Autodrome. Et la bataille s’annonce rude !

Charles Leclerc a semblé en forme avec sa Ferrari lors des essais libres, tout comme Max Verstappen et les pilotes Williams F1, qui complétaient le top 5. Isack Hadjar était rapide, et les Mercedes ont caché leur jeu en ne chaussant pas de pneus mediums.

On rappelle que la règle est particulière pour la qualif Sprint, qui se déroule en trois phases de 12, 10 et 8 minutes, puisque les deux premières parties se font en pneus mediums, et que la dernière se fait avec des gommes tendres.

22h15 : McLaren a écopé d’un avertissement pour avoir laissé des outils dans le cockpit de la voiture de Lando Norris lors des EL. L’équipe ayant admis une erreur très rare, la direction de course n’a pas jugé utile d’appliquer une sanction.

22h20 : La direction de course a en revanche pénalisé Haas de 7500 euros pour ne pas avoir prévenu Esteban Ocon que Norris arrivait dans ses rétros, le Français ayant gêné le pilote McLaren.

22h25 : Christian Horner, le directeur de Red Bull, milite toujours pour un changement de règlement moteur en vue de 2026. Au milieu des rumeurs et bruits de paddock sur de grosses difficultés concernant le moteur de Red Bull Powertrains et Ford, la prise de position du Britannique est assez ironique, quand il était le premier à dire "change ta voiture" à Toto Wolff en 2022, quand Red Bull avait bien réussi sa monoplace, contrairement à Mercedes...

22h28 : Du côté d’Alpine, le team principal Oliver Oakes assure que l’information du sponsor de Franco Colapinto selon laquelle l’Argentin remplacerait Jack Doohan dès la prochaine course à Imola est fausse. Selon lui, l’Australien sera toujours au volant en Italie !

22h29 : Red Bull a apporté un nouveau plancher lors d’un week-end de Sprint, mais Paul Monaghan, le directeur de l’ingénierie de l’équipe, explique en quoi ce n’est pas un problème : "Il est raisonnablement stable. Nous pouvons l’utiliser avec un risque relativement faible car il s’agit d’un Sprint. C’est l’occasion de le faire, et nous avons pu le faire. La stabilité du flux est inchangée. Nous ne craignons donc pas qu’il y ait une instabilité aérodynamique ou quoi que ce soit de ce genre. Il peut continuer à fonctionner et il nous donnera quelques kilos de charge et nous en profiterons."

22h30 : Place à la séance de qualification pour le Sprint !

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

22h33 : Yuki Tsunoda veut changer de casque après son premier relais à cause du fort vent qui souffle à Miami, et qui est surement incompatible avec les aérations du casque choisi pour ce premier run.

22h35 : Nico Hülkenberg a signé un 1"28"911, battu par Verstappen en 1’27"953. Carlos Sainz a fait mieux que la Sauber en 1’28"802, mais loin de Verstappen, et Alex Albon s’en est rapproché en 1’28"429. Tsunoda n’a pas réussi un bon tour en plus de 1’29.

22h36 : Pierre Gasly s’est placé quatrième derrière les Williams, et Fernando Alonso a pris le troisième temps entre Albon et Sainz. Lewis Hamilton s’est placé deuxième, et Leclerc s’est placé à un dixième de son équipier.

22h37 : Norris a pris la tête en 1’27"890, et Piastri en a terminé avec le troisième temps. Andrea Kimi Antonelli a pris le meilleur chrono en 1’27"858, et George Russell n’a pas fait mieux que cinquième.

22h39 : Leclerc et Bortoleto ont touché le mur et s’inquiètent de la santé de leur voiture, tandis que Hadjar a vu son chrono annulé pour non-respect des limites de piste.

22h40 : Tous les pilotes ressortent alors qu’il reste moins de 3 minutes dans cette SQ1.

22h42 : Piastri a amélioré et est repassé devant Verstappen. Lance Stroll n’a pas fait mieux que 15e, et Hülkenberg en a terminé avec le neuvième temps. Bortoleto n’a pas fait mieux que 18e.

22h43 : Hadjar a fait un chrono très impressionnant avec la huitième place, et Alonso a fait mieux en 10e place. Tsunoda n’a pas fait de chrono et ne fait pas mieux que 18e avec la Red Bull. Russell a pris le meilleur chrono en 1’27"688, et Albon le troisième. Sainz s’est intercalé cinquième entre les McLaren.

Les éliminés étaient Stroll, Doohan, Tsunoda, Bortoleto et Bearman.

22h47 : Doohan est furieux car il n’a pas pu faire un dernier chrono, ayant été envoyé en retard par son équipe en piste. L’Australien a piqué une colère totalement justifiée dans sa radio. Tsunoda n’a pas non plus pu faire de chrono, gêné par... Verstappen. Pire, le Néerlandais a aussi gêné Norris et Stroll dans le dernier virage.

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

22h53 : Russell a signé le premier chrono en 1’27"789, battu par Antonelli en 1’27"727 ! Verstappen est intercalé entre les deux Mercedes.

22h54 : Albon se place quatrième devant Hamilton, et Norris fait mieux en 1’27"537 ! Mais Piastri le bat en 1’27"354. Leclerc ne fait pas mieux que sixième, deux places devant Hamilton. Russell se plaint de ne pas aimer le pneu qu’il a sur sa monoplace.

22h59 : Piastri est le seul à ne pas être ressorti. Verstappen prend le meilleur temps en 1’27"245, et Gasly signe le huitième temps devant Hamilton.

23h00 : Norris fait le meilleur temps en 1’27"109, Hülkenberg prend le septième temps devant Ocon, et Leclerc remonte au quatrième rang. Hadjar se place septième, Alonso en termine avec son tour et prend le septième chrono à son tour, et Sainz est au ralenti alors qu’il n’a pas encore de chrono !

23h01 : Antonelli fait un dernier chrono et remonte quatrième, Lawson prend le 14e temps seulement, et Albon remonte septième. Hamilton est sixième et sauve un passage en SQ3 !

Les éliminés sont Hülkenberg, Ocon, Gasly, Lawson et Sainz.

23h03 : Sainz a en fait tiré tout droit dans son tour rapide, et il a donc avorté sa tentative. Il sera 15e sur la grille du Sprint, alors que son équipier est en SQ3.

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

23h09 : Verstappen et Russell sont les seuls en piste et ils seront les deux seuls à faire deux tentatives. Le pilote Red Bull signe un temps de 1’27"070, et Russell fait mieux en 1’26"791 !

23h12 : Les pilotes se gênent à la sortie des stands. Verstappen est resté en piste pour faire directement un deuxième tour, alors que Russell est encore dans les stands.

23h14 : Russell ne fera pas d’autre tour rapide !

23h15 : Tous les pilotes vont pouvoir faire un chrono, c’est passé à 2 secondes pour Hadjar !

23h16 : Albon et Alonso se placent troisième et quatrième, et Hamilton se place devant Hamilton. Mais Verstappen fait mieux en 1’26"7, mais il est battu par Antonelli en 1’26"482 ! Norris ne fait pas mieux qu’Antonelli, tout comme Piastri qui sont derrière l’Italien dans le même dixième !

Antonelli signe la pole position du Sprint de Miami ! A 18 ans, c’est la première séance compétitive que l’Italien remporte, et il sera en tête sur la grille du Sprint demain. Il devancera Piastri, Norris, Verstappen et Russell. Leclerc sera sixième devant Hamilton, puis Albon, Hadjar et Alonso !