Horner accuse la soufflerie de Red Bull pour les problèmes de la RB21

Christian Horner, le directeur de Red Bull, a déploré que les problèmes de corrélation entre la soufflerie de l’équipe et les performances en piste de sa Formule 1 soient « comme lire l’heure sur deux montres différentes ».

Red Bull a connu des problèmes d’équilibre en virage, liés à sa RB20 en 2024, et ces problèmes se sont répercutés sur la RB21 de cette année.

Pour couronner le tout, Max Verstappen a passé la majeure partie du Grand Prix de Bahreïn à se plaindre de problèmes de freins et, après la course, a estimé que la dégradation des pneus était « plus accentuée » que celle qu’il avait avec la RB20 de l’année dernière.

Des problèmes sont apparus l’année dernière lorsque Red Bull a cherché à développer sa voiture, et la soufflerie obsolète de Bedford, vieille de 70 ans mais agrandie et modernisée au fil des décennies, a été citée comme la cause probable des soucis actuels par le Dr Marko.

Horner a confirmé que les résultats obtenus en soufflerie ne concordaient pas avec les informations fournies par la RB21 en piste.

"Je pense que les problèmes de notre voiture sont compris. Le problème est que les solutions que nous observons avec nos outils et celles que nous observons actuellement en piste ne sont pas cohérentes, et je pense que c’est ce que nous devons comprendre."

"Pourquoi ne pouvons-nous pas voir dans nos outils ce que nous observons sur le circuit ? Lorsqu’on se retrouve avec un tel décalage, il faut évidemment le corriger. Nous disposons d’une équipe technique solide et je suis convaincu qu’elle saura résoudre ce problème."

"Mais le fait est que l’outil ne reproduit pas ce que nous observons sur la piste, et c’est alors comme si on lisait l’heure sur deux montres différentes."

Horner a reconnu que les problèmes de corrélation en 2025 sont « similaires » à ceux de l’année dernière, ajoutant : "La soufflerie nous a principalement poussés dans une direction qui ne reproduit pas ce que nous observons sur la piste, ce qui nous amène à un mélange incohérent entre ce que nos outils nous disent et les données de piste."

"Donc, à mesure que nous accumulons des données de piste, ce sont ces données qui déterminent les solutions. Nous avons maintenant fait 4 Grands Prix avec la RB21, bientôt 5 et cela va permettre de mieux guider nos ingénieurs."

Interrogé sur la possibilité que la soufflerie empêche une amélioration efficace des performances de l’équipe, Horner a souligné que cette année, la dernière du cycle réglementaire actuel, se caractérise par des gains marginaux, un domaine dans lequel Red Bull est en difficulté.

"Il faut comprendre où se situe la faiblesse. Le problème, c’est que nous arrivons à la fin d’une réglementation où les gains sont très marginaux, et je pense que nous constatons certaines lacunes dans notre soufflerie actuelle, qui présente des difficultés dans ce domaine, à aller dans les petits détails."

"Il est clair que nous comprenons le problème : il s’agit de mettre en œuvre la solution. C’est l’entrée en milieu de virage qu’il faut améliorer et donner la capacité, l’adhérence et la confiance nécessaires au pilote pour atteindre la vitesse maximale en entrée de virage."

"Il s’agit fondamentalement d’un problème aérodynamique auquel nous devons parvenir pour lui donner cette adhérence."

Pour l’instant, Red Bull devra continuer à chercher une solution avec sa soufflerie obsolète.

Une nouvelle soufflerie est en construction mais...

"Même si elle est en avance sur le calendrier, et devrait être la meilleure de sa catégorie une fois terminée, ce ne sera pas opérationnel avant l’année prochaine. Sa mise en service est donc prévue pour F1 de 2027."