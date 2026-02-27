Débuts contrastés en essais pour Rovanperä en Super Formula à Suzuka

Le passage de Kalle Rovanperä du rallye au circuit s’accompagne d’un sérieux rappel à la réalité. Engagé dans un programme monoplace à temps plein soutenu par Toyota, le double champion du monde des rallyes a connu une nouvelle sortie compliquée lors des essais de Super Formula à Suzuka.

Au Japon, le Finlandais a terminé en fond de classement aussi bien sur piste humide que sur le sec, lors d’un test exigeant sur l’un des circuits les plus techniques du calendrier. Son manager de longue date, Timo Jouhki, n’a pas cherché à minimiser la difficulté de l’exercice.

"C’est sacrément difficile, "a-t-il reconnu. "Le point de départ est compliqué quand on commence à apprendre à ce niveau avec une voiture totalement nouvelle et aussi puissante."

Les conditions météorologiques n’ont rien arrangé au début des essais, comme l’a expliqué Jouhki.

"Et dès le début des tests, il s’est mis à pleuvoir. Bien sûr, cela permet d’acquérir de l’expérience sur le mouillé, mais c’était difficile pour commencer."

Au total, Rovanperä a bouclé 81 tours sur l’ensemble des séances à Suzuka, concluant le dernier relais à plus de deux secondes du meilleur temps. Une situation qui impose, selon son entourage, de garder des attentes mesurées.

"S’il pouvait être dans le top 5 vers la fin de la saison, ce pourrait être un objectif," a concédé Jouhki.

Le Finlandais a déjà évoqué par le passé une possible montée en Formule 2 en 2027, mais son manager a laissé entendre que la patience ne serait pas illimitée.

"Si les résultats ne commencent pas à arriver - pas forcément cette année, mais l’an prochain - alors il faudra réfléchir à ce que l’on fait."

Ancien pilote de Formule 1, Mika Salo a tenu à souligner l’ampleur du saut effectué entre les catégories junior traditionnelles qui mènent à la F1 et la Super Formula.

"La Super Formula est beaucoup plus rapide, elle est très différente à piloter. Suzuka est l’un des circuits les plus difficiles au monde. Si vous perdez le rythme là-bas, les quatre ou cinq virages suivants peuvent aussi mal se passer."

Malgré tout, Salo se montre confiant quant à la progression du pilote Toyota.

"Kalle progresse en permanence, et c’est exactement comme ça que cela doit se passer. Il part de zéro, alors que les autres font de la course sur circuit depuis qu’ils sont enfants."

Ancien copilote de rallye, Jonne Halttunen appelle lui aussi à prendre du recul sur les résultats bruts de cette première saison.

"C’est comme transformer un bon coureur à pied en bon skieur. Je ne serais pas excessivement critique vis-à-vis des résultats de Kalle cette année. Le plus important, c’est de voir des progrès de course en course."

La saison de Super Formula débutera officiellement au mois d’avril sur le circuit de Motegi, où Rovanperä pourra commencer à mesurer plus concrètement l’évolution de son apprentissage en monoplace.