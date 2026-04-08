Hill invite Verstappen à mieux comprendre les médias

Champion du monde 1996, Damon Hill estime que les pilotes actuels, à commencer par Max Verstappen, gagneraient à mieux comprendre le travail des médias pour améliorer leur relation avec la presse, à la lumière d’un incident remarqué survenu avant le Grand Prix du Japon.

L’épisode s’est déroulé lors de la journée médias précédant l’épreuve disputée sur le circuit de Suzuka. Le quadruple champion du monde en titre a surpris en expulsant le journaliste Giles Richards (The Guardian) de sa session presse.

En cause : une question posée sur son accrochage avec George Russell à Barcelone lors du Grand Prix d’Abu Dhabi de la saison passée, où le Néerlandais avait perdu le titre pilotes face à Lando Norris pour deux petits points.

Refusant de répondre tant que le journaliste restait présent, Verstappen n’a accepté de poursuivre l’échange avec les médias qu’après son départ, reprenant ensuite le cours normal de sa conférence.

Désormais observateur et consultant avisé après sa carrière, Damon Hill, qui a notamment longtemps œuvré pour Sky Sports F1 jusqu’à fin 2024, estime que ce type de réaction pourrait être évité avec une meilleure connaissance du métier de journaliste.

"Je le pense sincèrement : j’aurais aimé travailler pour Sky avant d’arriver en Formule 1, simplement pour la perspective que cela donne," a-t-il confié à The Race.

Faisant directement référence à l’incident impliquant Verstappen, le Britannique insiste sur l’importance de cette expérience.

"Nous parlons après que Max a expulsé un journaliste d’une conférence de presse, et je pense qu’avec la compréhension que l’on acquiert en couvrant ce sport, il serait mieux armé pour gérer certaines situations s’il avait lui aussi travaillé dans les médias. Je pense qu’ils le seraient tous."

Hill reconnaît toutefois qu’un tel parcours n’est pas réaliste pour les pilotes en activité. Mais il insiste sur le fait que la gestion médiatique fait partie intégrante du rôle en Formule 1.

"Bien sûr, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils fassent cela. Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c’est une partie très, très importante du métier de pilote."

Selon lui, cette dimension dépasse largement la simple communication : "C’est comprendre les conséquences de l’échec, les conséquences de la pression et de l’exposition médiatique, et savoir comment ce que vous dites peut vous aider ou vous freiner dans l’atteinte de vos objectifs."

Fort de son expérience dans les médias, Hill admet avoir lui-même dû évoluer dans son regard sur les pilotes.

"Au début, en travaillant pour Sky, j’étais très réticent à critiquer les pilotes. Je ne voulais pas être celui qui met de la pression."

"Mais c’est un monde d’adultes, et au final, ils doivent être capables de faire face à la vérité."