Ecclestone met en garde Verstappen contre un transfert chez Ferrari

L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a averti Max Verstappen de ne pas rejoindre Ferrari après 2026.

Alors que le pilote Red Bull Racing a hésité longuement avant de confirmer qu’il resterait bien dans son équipe actuelle, la porte reste ouverte pour un départ fin 2026 au cas où Red Bull et Ford ne tiennent pas leurs promesses dans le cadre du nouveau règlement de la Formule 1.

Mercedes pourrait être une destination, Aston Martin... ou même Ferrari, selon qui s’en sortira le mieux.

Mais Ecclestone prévient déjà : "s’il rejoint Ferrari, ce sera la fin de sa carrière. Espérons que cela n’arrivera pas."

Ecclestone, critique fréquent de Ferrari et de Lewis Hamilton, a déclaré que Verstappen pouvait réussir ailleurs qu’à Maranello.

"Il peut toujours transformer une bonne équipe en une équipe gagnante," a déclaré le Britannique.

Hamilton, aujourd’hui âgé de 40 ans, traverse une première saison difficile en rouge, après avoir abordé la trêve d’août en se qualifiant de nul et inutile. Ecclestone pense qu’il est temps de changer.

"Ils doivent choisir un pilote prometteur. Je prendrais le Brésilien (Gabriel) Bortoleto, qui sera très bon selon moi, ou Isack Hadjar."

"Bortoleto fera l’affaire. Mettez-le dans la bonne voiture et vous verrez."

Ferrari, a ajouté Ecclestone, souffre toujours d’un manque de leadership. Frédéric Vasseur appréciera...

"Malheureusement, les mauvaises personnes ont été choisies. Ils ont besoin de quelqu’un pour rallier de bonnes personnes."

Revenant à Hamilton, Ecclestone a poursuivi : "Le plus embarrassant, à mon avis, pour Lewis et Ferrari, c’est qu’ils pensaient qu’il serait capable de fournir tout ce qui était nécessaire. Ils doivent être déçus que ce qui était censé être fait n’ait pas été fait."

Un autre ancien grand nom de la F1, Gerhard Berger, a déclaré que Hamilton devait désormais s’habituer à être derrière son coéquipier Charles Leclerc.

"Lewis a toujours été habitué à être numéro 1 dans une équipe. Maintenant, Leclerc le maîtrise."

"Mais il s’agit plutôt d’une question de moralité : le statut ne devrait pas jouer. Lewis a du mal à gérer la situation, mais il doit s’en sortir et reprendre le contrôle de la voiture et de son coéquipier. C’est entièrement à lui de jouer."

Ecclestone, quant à lui, a félicité Oscar Piastri, actuel leader du championnat.

"Il fait le travail. Quand il fait des erreurs, il sait qu’il les a commises et ne blâme pas les autres ni ne se cherche d’excuses. Il veille à ne pas répéter les erreurs. Il ne les commet pas deux fois."

"C’est le meilleur pilote après Max Verstappen."