Mick Schumacher a impressionné pour son premier test en IndyCar

Mick Schumacher a fait des débuts impressionnants lors de ses essais Indycar à Indianapolis, ce que beaucoup considèrent comme un adieu symbolique à ses ambitions en Formule 1.

Le pilote allemand de 26 ans, écarté par Haas F1 après 2022 et incapable de revenir malgré son statut de pilote de réserve chez Mercedes, a testé lundi une Dallara-Honda pour Rahal Letterman Lanigan Racing. Schumacher a immédiatement dominé la séance du matin avec un temps au tour proche du rythme de l’épreuve qui s’est déroulée sur le même circuit routier en mai.

"Cela fait un moment que je souhaite tester une Indycar," a déclaré Schumacher. "Ces dernières années, j’ai rencontré certains pilotes Indycar lors d’événements de Formule 1, et ils m’ont tous dit à quel point c’était amusant. Jusqu’à présent, j’apprécie vraiment cette expérience, et les gens ici sont formidables."

Contrairement à la F1, les Indycar ne disposent pas de direction assistée, un défi que Schumacher a accueilli avec enthousiasme.

"Certains ont dit que la direction était très lourde, mais honnêtement, cela ressemble à la Formule 2. C’est physiquement exigeant, mais c’est exactement ce que l’on recherche."

Schumacher a admis que cette décision reflétait non seulement sa passion, mais aussi la réalité de sa situation.

"L’Indycar est ce qui se rapproche le plus de ce que je peux encore piloter. Évidemment, mon objectif ces dernières années était de revenir en Formule 1, mais cette option ne s’est pas présentée. À un moment donné, je veux donc reprendre la compétition en monoplace, et cette option est donc une bonne solution."

"L’Indycar est une monoplace. Je pense que c’est ce qui m’attire dans cette discipline. J’adore les roues découvertes. Je crois que mon père disait toujours : ’Les Schumacher sont généralement plus rapides quand ils peuvent voir leurs roues’. J’aime bien cette citation."

"C’est évidemment un peu différent de toutes les monoplaces que j’ai pilotées jusqu’à présent, car nous avons un Aeroscreen. Il faisait parfois un peu chaud sur cette première journée et le flux d’air était un peu difficile, mais ce sont des choses auxquelles on s’habitue et on comprend peu à peu ces petits changements et ces différences."

"Mais ça s’est bien passé, c’était bien de découvrir la voiture et l’équipe. Je pense que nous avons réussi à mener à bien tout le programme et tous les essais que nous voulions faire, donc je suis évidemment très satisfait."

"Je pense que c’était une excellente préparation. C’était vraiment important pour moi de voir comment se déroulerait un week-end de course, et je pense que notre journée était assez proche de ça."

Il a confirmé qu’aucun contrat à temps plein n’avait été conclu, mais que cet essai l’aiderait à "déterminer où je veux être en 2026".

Rahal Letterman, qui compte actuellement Graham Rahal et Louis Foster dans ses rangs, serait ouvert à la discussion. Schumacher a déclaré : "C’est une décision qui appartient aux deux parties."

"Nous avons tous quelques jours et quelques semaines pour y réfléchir et voir quelles opportunités s’offrent à nous pour l’avenir. Mais jusqu’à présent, tout va bien."

Malgré les avertissements de plusieurs personnalités européennes, dont son propre oncle Ralf Schumacher, sur les dangers des courses sur circuit ovale, Mick a déclaré qu’il n’écartait pas cette possibilité.

"Je suis certainement intéressé par l’idée d’essayer et de voir de quoi il s’agit. Si je m’engageais dans l’Indycar, j’aimerais m’y consacrer pleinement. Je pense qu’à un moment donné, je veux être sûr de mon avenir, donc cela ne prendra pas trop de temps avant que je prenne une décision."

"Ce serait une erreur de ne participer qu’à une partie des courses (celles sur les circuits routiers). Si je devais m’engager, j’aimerais m’y consacrer pleinement."

"Franchement, c’est un superbe championnat avec 17 courses. Je suis encore jeune, alors je veux courir autant que possible, et je pense que les gens d’ici vivent vraiment le sport automobile. J’apprécie aussi l’idée que le pilote est l’élément central de l’équipe et qu’il la propulse vers l’avant."

Souriant en repensant au fait qu’il a roulé sur le même circuit où son père Michael a remporté cinq victoires avec Ferrari, Schumacher a simplement ajouté : "Je suis heureux d’être ici et heureux de piloter cette voiture. C’est amusant."

"Je veux profiter de ce test et trouver l’endroit où je me sens le plus à l’aise."