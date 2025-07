Hamilton : Silverstone est plus qu’un simple circuit pour moi

Ferrari a montré des progrès en Autriche grâce à un tout nouvel ensemble de plancher, et la Scuderia veut confirmer cette amélioration en Grande-Bretagne ce week-end à Silverstone.

On ne sait pas encore si la suite du package d’évolutions arrivera, mais en revanche, Frédéric Vasseur a confirmé qu’il serait de retour après son absence de dimanche dernier.

"Après l’Autriche, nous nous rendons à Silverstone, un circuit très différent et l’un des vrais classiques. Les améliorations que nous avons apportées à la SF-25 à Spielberg ont certainement joué un rôle dans notre bon résultat de dimanche dernier" a déclaré Vasseur.

"Nous voulons capitaliser sur cette dynamique positive pour la prochaine course. Nous avons vu à quel point il est important de se concentrer sur tous les aspects de nos opérations afin de réaliser une bonne performance."

"Et donc, comme d’habitude, nous nous concentrerons sur nous-mêmes, avec l’objectif de réaliser un autre week-end propre. C’est la course locale de Lewis et il sera particulièrement désireux de bien faire, encouragé par le soutien extraordinaire sur lequel il peut toujours compter ici."

Vainqueur l’an dernier avec Mercedes F1, Lewis Hamilton va vivre sa première course à domicile sous les couleurs de Ferrari, et il est impatient de revenir sur un circuit qu’il adore, où le public lui réserve toujours un accueil unique.

"Silverstone a toujours été plus qu’un simple circuit pour moi. J’ai connu des moments inoubliables avec la foule derrière moi, mais venir ici avec Ferrari pour la première fois est quelque chose de vraiment spécial" a déclaré Hamilton.

"J’ai tellement d’histoire avec ce circuit, et pour Ferrari, faire partie de cette histoire signifie beaucoup pour moi. Je suis fier de porter le rouge ici, et j’ai hâte de retrouver l’incroyable énergie du public."

Recordman des victoires à Silverstone, le Britannique note quelle est sa partie préférée du tracé : "Il y a quelques sections qui sortent vraiment du lot, mais Copse, Maggots et Becketts - c’est tout simplement quelque chose d’autre. C’est tellement rapide et, quand vous y arrivez, vous avez l’impression de voler."

"Mais ce qui rend Silverstone si spécial pour moi, c’est l’ambiance. Ce n’est pas pour rien que je suis monté si souvent sur le podium ici, c’est grâce à l’amour des fans. De ma première victoire en 2008 à ma neuvième l’année dernière, le public est toujours avec moi et, où que je sois sur la piste, je peux ressentir leur énergie depuis l’intérieur du cockpit."

Toujours impliqué dans l’aide aux jeunes talents, le septuple champion du monde leur donne un conseil : "Trouvez quelque chose qui vous passionne et poursuivez-le. Posez beaucoup de questions, prenez votre temps et apprenez de vos erreurs. Nous tombons tous, mais c’est la façon dont nous nous relevons qui nous façonne, alors continuez."