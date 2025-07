Stroll déplore un règlement technique de la F1 ’triste’ pour 2026

Lance Stroll est sceptique face aux voitures 2026 après avoir testé pour la première fois la future monoplaces de son équipe dans le simulateur. Le pilote Aston Martin F1 espère surtout de la compétitivité, qui rendrait la saison plus supportable.

"Je ne sais pas si les règlements sont si excitants" a déclaré Stroll à Silverstone. "Mais c’est un jeu relatif et si vous avez une voiture rapide, ils sont excitants. On verra ce que l’année prochaine nous réserve. Je ne sais pas à quoi ressemble la voiture des autres."

"Tout dépendra du moment où tout le monde se présentera en Australie pour la première course. Nous verrons quand ce jour arrivera. Mais je pense que les règlements, oui, je ne sais pas... c’est un peu triste si vous voulez mon avis."

Le Canadien a une vision spécifique de ce qu’il aimerait en Formule 1 : "Je pense qu’il est un peu dommage que la F1 prenne le chemin de l’énergie électrique et que nous ayons dû supprimer tout l’appui des voitures pour soutenir la puissance de la batterie."

"Il serait amusant de voir des voitures légères, agiles et rapides avec beaucoup d’appui aéro et de simplifier un peu tout cela. Il s’agirait moins d’un projet scientifique sur l’énergie, les batteries et le championnat que d’un simple championnat de Formule 1."

La gestion d’énergie sera un des plus grands points délicats l’année prochaine, et cela inquiète Stroll : "Je ne sais pas si c’est la course, ce sera la même chose pour tout le monde l’année prochaine. Il s’agira de savoir qui est le plus performant."

"Je suis sûr que celui qui le fait le mieux va adorer les nouveaux règlements. En revanche, je n’aime pas l’idée des règlements. La plupart des pilotes sont d’accord sur ce point. Peut-être que certains d’entre eux ne peuvent pas en parler pour des raisons politiques.

"Il serait passionnant de penser à des voitures qui peuvent crier un peu plus fort, être un peu plus légères et ne pas dépendre, ou plutôt ne pas se concentrer autant sur cette énergie liée à la batterie, avec un groupe motopropulseur qui n’est pas vraiment axé compétition."

Charles Leclerc a lui aussi été virulent au sujet des monoplaces 2026 après l’avoir testée sur simulateur. Mais le pilote Ferrari a légèrement fait machine arrière ce jeudi à Silverstone : "C’est tellement différent que je ne confonds pas la voiture que je conduis."

"Pour remettre en contexte les commentaires que j’ai faits, ils n’étaient pas vraiment spécifiques à notre équipe, comme je l’ai vu dans les gros titres qui disent que nous sommes en difficulté ou quoi que ce soit d’autre. Je voulais simplement dire que la nouvelle direction pour nous, les pilotes, est un peu moins attrayante et un peu moins agréable à conduire."

"C’est comme ça, je trouve toujours la motivation et le défi de rendre ces nouvelles règles aussi rapides que possible. Si nous sommes compétitifs, je suis sûr que je commencerai à l’apprécier davantage, mais si ce n’est pas le cas, je la détesterai probablement beaucoup, mais j’espère que ce ne sera pas le cas."